Belinda y Christian Nodal por primera vez dan detalles de su amor

Una de las noticias que más han llamado la atención en los últimos días es el romance que ha nacido entre Belinda y Christian Nodal, ahora todo se confirma cuando ellos mismos rompieron el silencio y hablaron con el programa de Televisión “Ventaneando” de TVAzteca.

Visiblemente enamorados la pareja dio detalles de su amor, abriendo su corazón a las preguntas que les hicieron, como cuando se le cuestionó a la famosa cantante ¿qué fue lo que la enamoró de Christian? Sin reparo alguno ella confesó algo muy profundo que nunca había dicho antes.

“Muchas cosas, obviamente nos seguimos conociendo, esto apenas está empezando. Es una historia muy bonita, de hecho, es la primera vez que yo habló así en toda mi carrera lo cual es algo nuevo, porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón”, aseguró la intérprete de “Amor a primera vista”.

La misma pregunta fue lanzada a Christian, quien declaró: “Si conocieran a Belinda, sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro (señalando su corazón), todo el mundo estaría perdidamente enamorado de ella”, aseguró Nodal, quien confesó que al principio se sentía muy nervioso solo con verla.

“Yo cuando la conocí dije: ‘¡qué mujer tan bella!’ Hubo una amistad primero y ya estando aquí en la onda, (en La Voz) me ponía muy muy nervioso, siempre que la veía, o sea, si ella me decía buenos días, yo solamente hacia como (un ademán de saludo) y salía corriendo, yo no quería hablar con ella, yo no quería que se diera cuenta, yo no quería nada y sabes, su persona es tan sencilla, es una persona que vive enamorada de las películas de amor”, expresó Christian.

La intérprete de ‘Dopamina’, se hizo sentir cuando recalcó que quiere vivir y disfrutar ese bello romance que ha surgido entre ambos.

“Yo estoy hoy disfrutando el presente y es porque estoy en una relación, y cuando estoy en una relación pues lo digo feliz. Estamos felices de estar en el programa de la Voz, con todos ustedes que son parte fundamental de nuestro crecimiento y de nuestras carreras, pero tampoco queremos que esto sea como un circo que todo el mundo se meta, también tenemos nosotros nuestra vida privada, momentos bonitos, de novios, y así lo queremos conservar, para los dos”, puntualizó la bella artista.

Para cerrar la entrevista con broche de oro, Nodal subrayó que le gustaría casarse con su novia. “Sí”, a lo que la cantante expresó: “¿lo dices en serio”? y la respuesta de su amado le llegó al corazón, “amor, sí”, aseguró Christian.

