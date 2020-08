Carolina Sandoval y Maribel Guardia dan tremenda lección de vida: ¿de qué hablaron las divas?

Carolina Sandoval es una mujer polémica que despierta odios y amores entre el público, pero para aquellos que le valoran su honestidad y esa sencillez con la que tiene conquistados a millones de seguidores, es la diva indiscutible de la personalidad arrolladora. Y esta vez, en su famoso programa de Instagram “El Almuerzo con Caro”, la simpática venezolana se sentó a hablar de “diva a diva” con una de las mujeres más queridas del mundo del entretenimiento: Maribel Guardia.

La Venonosa repasó varios capítulos de la vida de la ex Miss Costa Rica, quien a sus 61 años luce guapísima y encantadora, y con quien se juntó para dar una tremenda cátedra de vida.

En la entretenida conversación, que en solo un par de horas fue vista por casi 200 mil personas, la exmujer de Joan Sebastian y la reina de las redes sociales, coincidieron en lo importante que es ser auténtico en la vida y defender ese tesoro con uñas y dientes.

Uno como artista, a diferencia de los políticos, se puede dar el lujo de ser auténtico y a ti, te vale madre el mundo, y te la haces de lujo (la vida), por ser tan auténtica”, comentó la actriz y cantante, elogiando la personalidad de la Venenosa, de quien admitió estar encantada por su manera de ser que contagia de alegría a quienes la siguen.

Tanto Maribel como carolina estuvieron de acuerdo además en que hay gente que las ataca por mostrarse como son y aseguraron que lo importante es seguir lo que les dicten sus almas y no reparar en los dardos que otros manden. Incluso la exreina de belleza confesó que no le molesta ni siquiera que le digan “vieja”, cuando quieren ser despectivos con ella en redes.

“Para nada, en lo más mínimo (no me molesta), pero te lo digo de corazón. Vivimos en una sociedad donde se le da mucha pleitecía a la juventud, a la belleza, al dinero, pero claro, en mi época era todo lo contrario. Te daban una educación para respetar a la gente mayor, por sus conocimientos, por sus valores, y yo me crié así. Creo que esa fue la educación que le quise transmitir a mi hijo, y que Dios me de vida para podérsela transmitir a mi nieto, porque los valores nunca se deben de perder”, comentó la madre de Julián Figueroa.

“Muchos nos quieren ofender, diciendo: ‘esta vieja, qué ridícula’, ‘esta vieja no se mira en el espejo’. Ahora con hacer tik tok nos dicen ridículas”, comentó Sandoval, haciendo que Maribel lanzara otro tip de vida a tener en cuenta.



“Esta es una época para transmitir alegría. Es tan triste prender la tele y ver las noticias y ver tantos hogares devastados, tantos muertos que hay que inspirar a la gente, para que valoremos la vida, porque la vida en realidad hay que valorarla todos los días, porque te mueres en cualquier momento”, dijo la costarricense. “La vida es tan corta, que para qué complicártela más. A veces es un toro que te revuelca y te da de cornadas y si no aprendes a vivir, a dejar atrás esos resentimientos y corajes, (no es sano). Yo no soy una perita en dulce, no te creas, pero soy buena persona”, agregó Maribel.

Carolina también elogió a la cantante como la abuelita más sexy del mundo del espectáculo, y la tica dijo: “No sé si soy la más sexy, pero sí la más feliz. He disfrutado esta etapa de mi vida (con su nieto), con esta pandemia, que cuando uno está deprimido, ve que los niños son maestros de la alegría, de la sorpresa de vivir y cómo se adaptan, y a los viejillos nos cuesta tanto trabajo. A viejillos me refiero desde que tienen 30”.



Maribel también reveló que debido a que perdió a su madre siendo apenas una niña, le aterraba la idea de ser mamá y faltarle a su hijo, pero finalmente, siendo la esposa de Joan Sebastian, decidió darse una oportunidad con la maternidad y es su mayor felicidad.