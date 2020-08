Carlos Vives estrenará su nuevo documental “El Mundo de Cumbiana” ¿Cuándo y dónde?

View this post on Instagram

Desde muy niños a los colombianos de mi generación se nos hacía un cuadro descriptivo de lo que era nuestro país. Y en el renglón de música decía cumbia. Fuimos criados bajo el concepto de que la cumbia es la música de los colombianos. Es la expresión sonora de la gente que habita el lugar donde nací y es a los artistas de esa cultura a los que quise emular. El otro día, el equipo de producción se reía de mí porque todas las canciones en algún momento se llamaron #Cumbiana. Y, en realidad, no sabría qué decir sobre esa insistencia de que una canción se llamara como el álbum. Creo que es la historia de amor más linda del disco. Porque #Cumbiana es una mujer y es un territorio. Y nuestro territorio se merece ser amado así! @cumbiana