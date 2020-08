¿Eminem está vivo o muerto?: ¿por qué hay preocupación por el cantante?

Un rumor de que el rapero Marshall Mathers, conocido profesionalmente como Eminem, habría muerto, comenzó a ser tendencia este martes en Twitter, después de que algunos internautas crearan el engaño. La tendencia continuó creciendo, obteniendo más de 19.500 menciones.

Heavy se acercó al representante de Eminem para ver si tenía algún comentario sobre la falsa noticia, pero no recibió respuesta de inmediato. En el momento en que se publicó esta historia, Eminem no había respondido al engaño sobre su muerte en las redes sociales.

Si bien la falsa noticia se inició como una aparente “broma”, confundió a algunos usuarios de Twitter que estaban preocupados creyendo que el rapero sí había fallecido. Otros, sin embargo, aprovecharon la oportunidad para compartir memes de Eminem, donde utilizaron imágenes de otras figuras notables, como la comediante Ellen DeGeneres, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, la lógica del rapero y muchos más.

El mes pasado, Snoop Dogg generó revuelo después de que afirmó en The Breakfast Club que no consideraba a Eminem como uno de los 10 mejores raperos. Si bien el rapero argumentó que Eminem está en una posición en la que podría ser incluido en una lista de los 10 mejores para otros, el “Kamikaze” no mencionó su lista personal. También dijo que las asociaciones de Eminem con el Dr. Dre le han ayudado en su carrera.

BRUH I THOUGHT EMINEM ACTUALLY DIED CAUSE IT’S 2020 AND ANYTHING CAN HAPPEN BUT IT’S JUST YALL PLAYING TOO MUCH AGAIN

#ripeminem pic.twitter.com/NzUrhGFA5c — JoJo⁷❂#BLM (@jojosuniverze) August 18, 2020

“El juego se siente como si fuera uno de los diez mejores letristas, pero eso es solo porque está con Dr. Dre y Dr. Dre lo ayudó a encontrar el mejor Eminem que pudo encontrar”, argumentó Snoop, como lo señaló Hip Hop Wired.

Me checking twitter to make sure Eminem is okay #ripeminem pic.twitter.com/Mr9geL7TT1 — Seth (@SethShaffer) August 18, 2020

“Hay algunos negros en los 80 con los que él no puede jo… Como Rakim, como Big Daddy Kane, como KRS-One, como LL Cool J … ¿Debo continuar? Como Ice Cube. ¿Tu me entiendes? No tengo tiempo para jugar con eso, es lo que es. Por qué eso. Lo hizo al máximo”, continuó Snoop. “Ese es uno de mis compañeros de equipo, uno de mis hermanos. El hizo eso. Pero cuando hablas de este hip-hop sin el que no puedo vivir…”.

Snoop elogió a Eminem, diciendo que nadie se tomaba en serio a los raperos blancos hasta que él apareció. “Eminem, la gran esperanza blanca. Los raperos blancos no tenían ningún respeto en el rap”, dijo.

En su nueva canción con Kid Cudi, “Las aventuras de Moon Man & Slim Shady”, Eminem desenfundó contra el mariscal de campo de los New Orleans Saints, Drew Brees. Cuando la canción fue lanzada el 10 de julio, la estrella de la NFL dijo que era una falta de respeto que los jugadores de fútbol americano protestaran contra la brutalidad policial arrodillándose.

“Tenía sueños de aro, ahora tiro tres. Tengo un poco de verde, pero no hago marihuana. Purp ni magro, eso es Tunechi. Eso es Nueva Orleans, F *** Drew Brees”, rapea el cantante en el minuto 1:50 de la canción.

Después de enfrentar una reacción violenta, Brees luego se disculpó por sus comentarios sobre arrodillarse durante el himno nacional. “Al hablar con algunos de ustedes, me rompe el corazón saber el dolor que les he causado”, dijo. “Esas palabras se han vuelto divisivas e hirientes y han engañado a la gente haciéndoles creer que de alguna manera soy un enemigo”.

