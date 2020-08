Borja Voces: “A veces te dan ganas de tirar la toalla” [ENTREVISTA]

El presentador de televisión Borja Voces conversó con nuestro colaborador Juan Espinoza en una entrevista exclusiva que le brindó a AhoraMismo.com para hablar sobre “Premios Juventud 2020”, la importante ceremonia de premiación de Univision en donde debutará como presentador principal desde que ha estado trabajando para la importante cadena televisiva desde el año 2017.

La estrella española mostró su lado más humano al referirse a su madre como una de las grandes mentoras de su faceta profesional, una mujer que en todo momento apoyó a su hijo en cada uno de los trascendentales pasos que quiso emprender en su faceta profesional en su natal España y posteriormente en los Estados Unidos al asumir su rol como presentador del Noticiero Univision Digital en el año 2017.

“Nosotros tenemos un chat de familia, como muchas familias aquí en Estados Unidos que están lejos y siempre me celebran. Con mi familia tengo una excelente relación y hablamos mucho porque obviamente yo desde muy joven he estado muy pegado y muy ligado a mi familia, en especial a mi mamá que me ha acompañado siempre, a mi papá también”, manifestó Voces.

El talentoso español continuó hablando del vínculo tan especial que sostiene con su madre: “Con mi madre tengo una relación como mucho más especial porque ella me ha acompañado en esta carrera y muchas veces, me siento y ella se sienta, y hablamos así por cámara y aun no nos los creemos. ‘Borja, tu fíjate todo lo que has conseguido’, me dice mi madre y ahí lloramos o nos emocionados porque de verdad que da mucha gratitud.”

Borja Voces no estuvo exento de momentos difíciles a lo largo de su carrera: “En muchas ocasiones cuando vez que las cosas no salen como tú esperas o como tú te lo imaginas o incluso como tú te mereces en función a la cantidad de horas que tú echas en tu trabajo y en la pasión que tú ves que tienes. A veces te dan ganas de tirar la toalla, de renunciar y decir: ‘Mira, me dedico a otra cosa y voy a hacer algo que me pueda dar de comer y que me pueda dar una estabilidad emocional y mental’. El retirarme había sido una opción, habría sido una opción que me habría dado estabilidad antes, pero quizás no me habría hecho tan feliz como estoy ahora, por eso siento que el tener la oportunidad y la bendición de poder compartir tus logros con tu familia aquí en esta vida, en la tierra… Pues es una suerte, es que me siento el hombre más afortunado del mundo.”

“Siento que estoy viviendo un momento de mi vida muy dulce y muy bonito, profesionalmente alcanzando todos mis sueños y metas, poco a poco y sin prisa, disfrutando cada paso que doy… Disfruto del proceso y no pienso de lo que vendrá mañana, disfruto que estoy aquí contigo hablando para toda la gente que nos quiera escuchar y me gustaría que la gente entienda que la vida es eso: Hay que disfrutar, hay que ser feliz, hay que elegir una profesión que nos dediquemos a ella y ya nos olvidemos de trabajar”, agregó el joven español.

Para concluir, Voces le dedicó una gran reflexión a todos sus seguidores: “Quiero animar a toda la gente que realmente tenga sueños y aspiraciones, a que no se den por vencidos… Yo sé que son momentos muy complicados a nivel profesional, también a nivel medio energético están cambiando muchas cosas en la sociedad, pero siempre hay que tener la premisa de ser feliz y yo creo que cuando te conectas con el corazón bien, yo creo que eso nunca falla… Te puedes equivocar, pero te has equivocado con el conocimiento y con la razón de que tú te conectaste con tu corazón y que tomaste la decisión.”

Borja Voces es uno de los presentadores principales de “Premios Juventud 2020” que se celebran el próximo jueves 13 de agosto en la ciudad de Miami y que serán transmitidos por la cadena Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.