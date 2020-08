Annabelle desapareció del museo de los Warren: FARSA

Algunos usuarios de Twitter temían que Annabelle, la muñeca que aparece en las películas de terror sobre los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, había escapado de su museo. Su nombre se convirtió en tema trending el viernes, cerca de 250.000 menciones, mientras los cibernautas asustados tuiteaban sobre la muñeca que podría cobrar vida.

Por supuesto, es solo otro engaño de Internet. Annabelle no ha escapado ni está causando ningún tipo de problema.

¿Cómo empezó el rumor?

El rumor comenzó después de que surgieran noticias sobre la actriz británica Annabelle Wallis. Wallis, mejor conocida por interpretar a Grace en Peaky Blinders , dio una entrevista en la que habló sobre cómo pudo conseguir que su coprotagonista de The Mummy , Tom Cruise, corriera con ella en cámara. Según un usuario de YouTube , la historia se confundió cuando se tradujo al chino y cambió a “Annabelle se escapó”. Probablemente así es cómo empezó el rumor sobre la muñeca.

Cuando le preguntó The Hollywood Reporter los planes trabajar con Cruise ya no estaban tan fuertes como hace tres años que salió la película, dijo que probablemente nunca mas [trabajarían].

“Él está haciendo lo suyo. ¡Es una estrella de cine y hace sus propias acrobacias!” le dijo a THR. “Él habla en serio y ama este negocio. Es un cinéfilo. Creo que la gente está asombrada por ese tipo de pasión y amor por el cine y el deseo de sobresalir, de seguir creciendo y seguir superando los límites”.

Wallis estaba orgullosa de haber conseguido que Cruise corriera a su lado. “Pude correr en la pantalla con él, pero él me dijo que no al principio. Dijo que ‘nadie corre en la pantalla [conmigo]’, y yo dije, ‘Pero soy una corredora realmente buena”. Entonces, cronometraba mi caminadora para que él entrara y me viera correr. Y luego agregó todas estas escenas de carrera”.

Wallis dijo que la oportunidad fue como conseguir un Oscar y que no le importa hablar de Cruise. “¡Yo estaba tan feliz!” dijo entre risas.

Existe otra razón por la que podría haber comenzado el rumor la terrorifíca muñeca de Annabelle

Algunos fanáticos del terror también recordarón que Wallis interpretó a Mia en la película original de Annabelle . Durante la entrevista con THR , Wallis habló sobre trabajar con el director de Annabelle James Wan, y dijo que tienen una relación “muy especial”. “Le estoy muy agradecida. Es un hombre maravilloso”, dijo.

Trabajar en Annabelle fue la primera vez que Wallis vino a los Estados Unidos y Wan la apoyó, diciendo que fue fundamental para ayudarla a obtener el papel de Mia.

‘Annabelle’ la película está basada en la verdadera muñeca Raggedy Ann ‘embrujada’

Aquellos que tenían miedo del rumor sobre la desaparición de la muñeca Annabelle del museo Warren probablemente sabían que las películas de terror se basaron en la muñeca Raggedy Ann, que la cazadora de fantasmas Lorraine Warren dijo que era “malvada”.

“Las apariencias engañan. No es la apariencia de la muñeca lo que da miedo; es lo que se ha infundido dentro de la muñeca: maldad”, le dijo a USA Today en 2017.

El “reinado del terror” de Annabelle comenzó en 1970 después de que una mujer la comprara y quisiera dársela a su hija, Donna, una estudiante de enfermería. Poco después de ser comprada, los informes afirman que la muñeca levitaba y atacaba a las personas.

Fue entonces cuando llamaron a Lorraine y Ed Warren, y determinaron que la muñeca Annabelle era un “espíritu demoníaco inhumano”. Confiscaron la muñeca y la llevaron a su museo, el Warren Occult Museum , para mantenerla segura.

La muñeca permanece hoy en el Museo de lo Oculto de Warren en Connecticut y no se ha escapado. En un video de 2017 , los trabajadores se rociaron con agua bendita después de trasladar a Annabelle, que se guarda en una vitrina.

“Tenemos un sacerdote que viene y bendice el museo, incluida Annabelle”, dijo Lorraine Warren a USA Today . “Estas son oraciones que atan el mal, como una cerca eléctrica para un perro”.

Ed murió en 2006 y Lorraine murió en abril de 2019 a los 92 años

La muerte de Lorraine fue anunciada en su página de Facebook , Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica – NESPR.

