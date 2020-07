Walter Mercado rechazó que este famoso lo interpretara: ¿a quién le dio el “no”?

Hace unos días se estrenó con mucho éxito el documental “Mucho Mucho Amor: la leyenda de Walter Mercado“, en Netflix, y en medio de la popularidad que está alcanzado el proyecto, que narra la vida del famoso astrólogo, han comenzado a salir a flote chismecillos que hasta ahora habían permanecido en el tintero.

Uno de ellos, que ha dejado a muchos televidentes duditativos, tiene que ver con el deseo de Mercado de que su documental fuera la materia prima para una eventual película sobre su vida. Y al hablar de ese tema, salió el nombre de un famoso actor de Hollywood, quien fue considerado para interpretar al vidente puertorriqueño en una eventual cinta, pero el propio Walter le dio el “no” a esa estrella.

Cristina Costantini, productora del documental de Netflix, habló con la revista Variety, y confesó que le dijo al extravangante síquico que una buena opción para darle vida a Mercado era el protagonista de grandes películas como Amores perros, Mala educación y El crimen del padre Amaro, entre otras, pero no contó con su aval desde el preciso momento en que lo sugirió.

“Yo sugerí a Gael García Bernal y él dijo: ‘[Está] muy viejo”, reveló la productora a la citada publicación.

Allímismo se dio a conocer que fue el propio vidente quien mencionó que le gustaría que su personaje juvenil lo hiciera el actor Timothée Chalamet.

“Esa sería una buena oportunidad para él”, dijo el vidente, según la productora, al referirise al actor de la película Call Me By Your Name.

El tambien productor Alex Fumero confesó que le llamó la atención que Walter no tuviera en mente a un latino para darle vida.

“Podría haber problemas de representación”, dijo. “Pero Walter siempre elegirá juventud y belleza sobre cualquier cosa, incluyendo la representación latina”.

El documental sobre Mercado narra lo que fue la vida y obra de uno de los personajes más queridos y recordados del mundo latino, quien falleció a la edad de 87 años, en noviembre del año pasado.

“Los tres nos criamos viendo a Walter con las abuelas. De cierta manera empieza en nuestra niñez, la fascinación con este mago que se aparecía en el televisor todos los días. Como adultos, nos dimos cuenta del impacto que tuvo, sobre todo en la televisión latinoamericana. Cuando conocí a Kareem, lo primero que hablamos fue de Walter”, dijo Fumero en entrevista con CNN. “Él iba a ir a una venta de capas y le pregunté si le gustaría hacer un documental sobre Walter Mercado. Y le dije que me ofrecía como productor y cuando cuadramos la primera llamada, 30 minutos antes me llamó Cristina, con quien yo ya había trabajado, y me dijo que sabía que estaba obsesionado con Walter y que ella quería hacer una película sobre él. Así que hablamos por teléfono”.

