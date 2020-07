Vicentico se une a Ángeles Azules en “COMO TE VOY A OLVIDAR” (+ CANCIÓN Y VIDEO)

Cada vez falta menos para el lanzamiento del próximo álbum de Los Ángeles Azules y, para hacer menos larga la espera, el grupo estrena hoy la nueva versión de “Cómo Te Voy A Olvidar” Feat. Vicentico.

Sin duda, este tema sirve para calentar motores de cara a la llegada del próximo álbum de los hermanos Mejía Avante, De Buenos Aires Para El Mundo, el cual se perfila como un éxito irrefutable gracias al gran recibimiento que han tenido sus sencillos anteriores: “Las Maravillas De La Vida” Feat. Lali, que a dos semanas de su estreno ya tiene más de 4.3 millones de views en YouTube, “La Cumbia del Infinito” Feat. Pablo Lescano, que ya alcanza 8.5 millones de views en YouTube, “Y La Hice Llorar” Feat. Abel Pintos que logró posicionarse dentro del Top 10 en las listas de Regional Mexicano y Top 20 Latino en la radio de Estados Unidos, y ya cuenta con más de 7 millones de streams en Spotify y más de 38 millones de views en YouTube; “20 Rosas” Feat. Américo y Jay de la Cueva registra más de 3 millones de escuchas en Spotify y más de 8.3 millones de visualizaciones en YouTube; mientras que “Acaríñame” Feat. Julieta Venegas, Juan Ingaramo y Jay de la Cueva, primer single del disco, tiene más de 15 millones de reproducciones en Spotify y más de 77 millones de views en YouTube.

Originalmente “Cómo Te voy A Olvidar” fue estrenada en 1996 como parte del álbum Inolvidables; ahora vuelve renovada con la voz de Vicentico, cantante, músico, compositor y protagonista indiscutido de la historia del rock de Argentina y Latinoamérica en las últimas décadas. A la importancia de su exitosa trayectoria como vocalista de Los Fabulosos Cadillacs, suma, a partir del año 2002, una brillante carrera solista, con la que ha editado exitosos álbumes. El renombrado artista es ganador de múltiples premios, incluidos dos Latin GRAMMY.

Ahora con Los Ángeles Azules, fue uno de las invitados al show que los mexicanos grabaron en vivo en el Salón Unione e Benevolenza, uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. El álbum fue producido por Rodolfo Lugo y coproducido por Jorge Mejía Avante. Ese impresionante show quedó inmortalizado en un video dirigido por Diego Álvarez y contó con Trinidad Barreiro y Manuel Fernández Vidal como productores ejecutivos.

Esa noche el grupo tuvo más invitados de lujo como Abel Pintos, Pablo Lescano, Vicentico, Marcela Morelo, El Polaco, Américo, Soledad Pastorutti, Palito Ortega, Ulises Bueno y Ángela Leiva, entre otros.

Su próximo álbum, De Buenos Aires para el Mundo, será lanzado este año.

No se pierdan el video de “Cómo Te Voy a Olvidar” aquí:

Los Ángeles Azules – Cómo Te Voy a Olvidar ft. Vicentico#LosAngelesAzules #ComoTeVoyAOlvidar #DeBuenosAiresParaElMundo #LosAngelesAzules en vivo en Buenos Aires junto a #Vicentico #ComoTeVoyAOlvidar #Vevo #ComoTeVoyAOlvidar es el sexto sencillo del álbum “De Buenos Aires Para El Mundo”, que comprende éxitos de Los Ángeles Azules junto a colaboraciones especiales de destacados artistas argentinos, chilenos y mexicanos, tales como Lali, Abel Pintos, Pablo Lescano, Palito Ortega, Julieta Venegas, Jay de la Cueva, Juan Ingaramo, El Polaco, Soledad, Ulises Bueno, Marcela Morelo, Ángela Leiva, y Américo. Estas versiones, a manera de duetos, fusionan el distintivo sonido de la cumbia de Iztapalapa con la cumbia argentina, repasando estilos que van desde el pop y el rock hasta el folklore argentino, integrando instrumentos característicos de la música argentina como percusiones, bombo legüero, bandoneón, charangos, guitarras y sintetizadores, lo que brindó un color propio a este concepto. Es una puesta en escena que nos ayuda a entender la cumbia desde una sensibilidad ríoplantense. #LosAngelesAzules son la esencia de la cumbia, pues al ser una fuerte inspiración para muchos compositores alrededor del mundo, se erigen como una institución en el género y, definitivamente, esta combinación aportará al sonido universal de la cumbia, haciendo que suene de una manera fresca y renovada. Todo el material contó con la producción de Rodolfo Lugo y la co-producción de Jorge Mejía Avante. #ComoTeVoyAOlvidar, como los demás videos del álbum, se grabaron en vivo en el “Unione e Benevolenza” de Buenos Aires, edificio construido en 1858. Los videos corrieron bajo la producción del gran equipo técnico y humano de Plataforma, bajo la dirección de Diego Álvarez. Letra Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecerme contigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Disfruta #ComoTeVoyAOlvidar en todas las plataformas digitales: Síguenos: https://www.instagram.com/angelesazulesmx https://www.instagram.com/vicentico Escucha más de Los Ángeles Azules en tu plataforma favorita: https://sptfy.com/8XK0 https://apple.co/2Lj3xbh https://music.amazon.com.mx/artists/B004WMEZEY https://www.claromusica.com/artist/147958/MX https://music.youtube.com/channel/UCbjHMB9FdaTig0UyrwGNYHA Más música en nuestras playlists de YouTube aquí: De Plaza en Plaza: https://www.youtube.com/watch?v=S8luGZhHTSg&list=PLIOZY27xbqbbmsVV8UcQ-cgWXsmxpoC5u Cumbia Sinfónica: https://www.youtube.com/watch?v=BokdSWC2R68&list=PLIOZY27xbqbaNtXkPDIcGd9tR2cWQPbKm Especiales: https://www.youtube.com/watch?v=NH1AEsKpt2U&list=PLIOZY27xbqbafC_aeebydvng1R3zjJngi 2020-07-17T05:00:10Z