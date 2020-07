‘UN NUEVO DÍA’ Triunfa en GLAAD 2020 ¿En cuál categoría?

El programa mañanero de Telemundo, “Un Nuevo Día”, fue honrado hoy con el Premio GLAAD 2020 como “Mejor Entrevista de la Televisión Hispana” como parte de la 31ª entrega de los Premios GLAAD por el segmento en vivo, “Cómo y Cuándo Salir del Clóset” que se transmitió el 31 de enero del 2019. Conducido por Rashel Díaz, la pieza ganadora presentó un panel de líderes y especialistas de la comunidad LGBTQ hablando sobre el proceso de revelar y aceptar la orientación sexual y/o identidad de género. Los invitados especiales compartieron sus experiencias personales junto a una sexóloga y Monica Trasandes, representante de GLAAD.

“Como parte de nuestro compromiso con nuestra comunidad, reconocemos la importancia de usar nuestra voz para promover la igualdad y la inclusión al compartir historias que representan a nuestra diversa audiencia “, dijo Patsy Loris, Vicepresidenta Senior de Elecciones 2020 de Noticias Telemundo. “Este premio ejemplifica nuestro apoyo y celebración para la emprendedora comunidad LGBTQ y todas sus contribuciones”.

The #GLAADawards for Outstanding Spanish-Language TV Interview goes to… “Cómo y Cuándo Salir del Clóset” @UnNuevoDia @Telemundo pic.twitter.com/qpeHuhaHIY

— GLAAD (@glaad) July 29, 2020