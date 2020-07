Telemundo cancela telenovela por el coronavirus: ¿de cuál se trata?

View this post on Instagram

Los50MasBellos Gracias a la revista People en Español por hacerme parte de su lista 2020 e incluirme dentro de sus 50 mas Bellos. Me encanta esta edición que selecciona no perfección, ni únicamente a los más bonitos. La belleza es un conjunto de cosas que no siempre tiene que ver con formas específicas, ni prototipos. Gracias a mi equipo que adoro: Fotografia: @gabrielcarvajalfoto . Pelo y Maquillaje: @larryescobar_makeup . Styling: @margo_styling . Dress: @ema_savahl . Producción : @oficinagusrincon . Cola de Caballo: @lareinadelasextensiones Locación: @jwmarriottbog . @serattabogota y por supuesto a mi familia que AMOOOO @latiniconos 💖💖💖💖💖💖💖💖. #50masbellos #siachoque #catherinesiachoque #telemundo #whitedress #elfinaldelparaíso #esoesdepapi #bellos #losmasbellos