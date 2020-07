¿Qué ver en TV? – Sábado 25 de julio

View this post on Instagram

En una nueva escalada de tensiones diplomáticas, China anunció este viernes que había revocado la licencia del consulado de Estados Unidos en la ciudad suroeste de Chengdu, en represalia por el cierre del consulado chino de Houston a principios de esta semana. Pekín justificó la medida como una "respuesta legítima y necesaria a las medidas irrazonables de los Estados Unidos", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. 📸: Goh Chai Hin/AFP/GettyImages 👉 Más información en el link de nuestra biografía.