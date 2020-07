¿Qué ver en TV? – Sábado 18 de julio

View this post on Instagram

Una mujer trató de ridiculizar en Facebook a un barista latino que se negó a servirla porque no usaba un tapabocas en un Starbucks en San Diego, #California. La publicación se hizo viral y una persona que leyó el post se compadeció del muchacho y abrió una cuenta en GoFundMe pidiendo donaciones en su nombre. A la fecha, la cuenta de este barista ha recaudado más de 105,000 dólares. Él dice que invertirá la mayor parte de ese dinero en su educación, que busca continuar en la universidad Cal State Fullerton. Y piensa donar otra parte de lo que reciba. Sus planes, sin embargo, podrían venirse abajo porque -irónicamente- la mujer que trató de ridiculizarlo advirtió que lo demandará para obtener la mitad de lo que ha colectado. La mujer dice que 50,000 dólares le pertenecen porque ha sido víctima de discriminación y recibió amenazas de muerte. "Fue discriminación y todos están de acuerdo con eso y permiten y recompensan ese comportamiento", dijo en una entrevista con en canal ABC10. Afirmó que tiene varios males que le impiden usar un tapabocas, incluyendo asma, "me falta el aliento" y acné supuestamente provocado por el cubrebocas.