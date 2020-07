Tanya Charry se compromete al aire en “El Gordo y la Flaca” [VIDEO]

Tanya Charry fue sorprendida por su novio Sebastián Jiménez, quien la interrumpió en su segmento de este jueves 16 de julio de “El Gordo y la Flaca” para pedirle que se casara con ella tras un año de noviazgo. La audiencia del show de Univision fueron los principales espectadores de la tierna propuesta de Jiménez a la periodista colombiana.

La pareja realizó su debut públicamente como novios en la gala anual de la Fundación de la actriz Eva Longoria en el mes de noviembre de 2019 en la ciudad de Miami en Florida. En ese momento, Charry bromeó al asegurar que su novio le tenía un poco de temor a las barranquilleras, esto para hacer alusión a su lugar de nacimiento.

La pareja que han estado juntos desde el año 2019, dividen su vida entre Miami y Los Ángeles, ciudades en donde cumplen con diversos compromisos profesionales en la industria televisiva. Por su parte, Charry es una de las reporteras de “El Gordo y la Flaca”, mientras que Jiménez se dedica a la producción televisiva en una importante compañía que lleva por nombre “JK Film & TV Productions”.

“Hace un año la vida me sorprendió con el hombre más maravilloso del mundo.. Dios lo trajo a mi vida para amarnos y ser felices y hoy nuevamente me sorprende pidiéndome que me case con el en vivo y mientras presentaba mi segmento en @elgordoylaflaca. Yo me quede sin palabras y en shock.. hasta me tarde en darle el SI!! Te amo @sebojim amo a @zoej2011 y amo amarte..!! Y SI QUIERO CASARME CONTIGO..!!”, afirmó Tanya Charry en su cuenta oficial en Instagram.