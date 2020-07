¿Qué ver en TV? – Sábado 04 de julio

View this post on Instagram

La soldado #VanessaGuillen fue golpeada hasta la muerte con un martillo en la sala de armas donde trabajaba y su cuerpo fue descuartizado, dijo el jueves Natalie Khawam, abogada de la familia Guillén, en una entrevista.⁠ ⁠ El cuerpo de la soldado fue transportado desde la instalación militar por su asesino, según la versión de la abogada, citando detalles que la familia supo durante una reunión con investigadores del Ejército el miércoles por la noche. ⁠ La familia asegura que Guillén había planeado presentar una denuncia de acoso contra Aaron David Robinson, un soldado de 20 años de edad compañero de filas de Guillén, el día después de que la mataran. Creen que Robinson se enfureció cuando ella le comentó eso.⁠ Funcionarios de la base militar Fort Hood dicen que no estaban al tanto de los informes de acoso sexual, pero que la investigación está en curso. ⁠ Más detalles en el link en nuestra biografía.