Paco Arango, creador del éxito de Netflix “The Healer” habla con AhoraMismo: “Estoy muy orgulloso de ser latino”

The Healer (Lo Que De Verdad Importa) ha conseguido sorprender en Estados Unidos al colocarse en el número uno en el ranking de visualizaciones en Netflix. La película del director Mexicano Paco Arango ya creó en su estreno una verdadera ola de solidaridad, consiguiendo congregar a más de 3 millones de espectadores delante de la pantalla en salas de cine en todo el mundo. Todo un hito para una película completamente independiente y española.

El dinero recaudado se destinó, en cada uno de los países en los que se estrenó, a ONGs y asociaciones que dedican todo su esfuerzo a los niños enfermos o más desfavorecidos en el mundo. Además, la película que se ha estrenado en cines de dieciséis países, ha sido embajadora de la causa infantil y ha dado voz a todas esas organizaciones que, de forma silenciosa, se esfuerza cada día en mejorar la calidad de vida de estos niños.

Los espectadores de Netflix en EEUU han decidido, de forma inusualmente masiva, elegir ver esta emotiva comedia, protagonizada por Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington y Jonathan Pryce, que cuenta la historia de Alec, un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida. Cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos está a punto de quebrar, un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade un año a Nueva Escocia (Canadá), el lugar de origen de sus antepasados, donde sucederán las cosas más incomprensibles.

“Hay veces en que los milagros sí ocurren. Una película que había hecho tanto bien por muchos países, ahora conquista el corazón de los americanos en un momento en el que se necesitan historias mágicas y optimistas. Paul Newman, a cuya ONG especializada en niños enfermos de cáncer han ido una parte de los ingresos, estará muy orgulloso ahí arriba.. y vamos a por más!,”nos dijo Paco Arango tras conocer esta noticia del éxito de esta cinta que pueden disfrutar en Netflix.

Una conversación sobre las sorpresas de la vida

Con paco tuvimos una amena conversación sobre la sorpresa de esta película, los milagros inesperados, y mucho más. ¡No se pierdan esta entrevista!

Sobre Paco Arango

Paco Arango nació en México en 1967 en el seno de una familia de origen español. Siendo aún muy joven su familia se muda de vuelta a España, aunque él se educa en Estados Unidos y estudia cinematografía en Boston y Los Ángeles. Antes de comenzar su carrera cinematográfica, Arango grabó y publicó cinco discos como cantante en solitario bajo el sello de Sony Records. En 1999 funda una productora de televisión con la que hace varias series y programas, entre ellos, la exitosa ¡Ala…dina!, una divertida serie, protagonizada por Paz Padilla, en la que el genio de una lámpara acaba de empleada del hogar en la casa de un publicista viudo con dos hijos. La serie se mantuvo en antena durante cuatro temporadas. En el año 2001 sintió la necesidad de involucrarse en alguna causa solidaria “para devolver la suerte que había tenido” y comienza a trabajar como voluntario en el Hospital Niño Jesús, con pequeños enfermos de cáncer. Aquello cambió su vida para siempre. En 2005 creó la Fundación Aladina, destinada a mejorar la vida de niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familiares, y que en la actualidad da servicio a 1.500 menores de varios hospitales de España. En 2011 escribe y dirige Maktub, una película que mezcla la comedia y el drama y en la que el director quiso plasmar todo lo que había aprendido de los niños con los que trata a diario desde hace más de 15 años, unos niños cuyas historias y vidas le inspiran a diario. Con un reparto espectacular, encabezado por Diego Peretti, Goya Toledo, Aitana Sánchez-Gijón, Rosa María Sardá y Jorge Martínez, Maktub consiguió tres nominaciones a los Goya (director novel, actriz de reparto y canción original). La recaudación de la película sirvió además para financiar una de las unidades de trasplante de médula más avanzadas de Europa: el CENTRO MAKTUB, para el trasplante de médula ósea del Hospital Niño Jesús de Madrid. Arango ha donado el 100% de la recaudación de “Lo Que de Verdad Importa” a la Fundación Aladina convirtiendo este film en la primera cinta 100% benéfica del cine. Gracias a esta generosa aportación, más de 1.000 niños enfermos de cáncer españoles podrán disfrutar de una semana gratis de vacaciones en los campamentos de Barretstown (Irlanda) y Dynamo Camp (Italia).