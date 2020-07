TOP 5: Noticias interesantes – 06 de julio de 2020

Las noticias interesantes del día tienen relación con la fortuna de Kim Kardashian, el soprendente “look” de Alejandra Guzmán, la mayoría de edad de las hijas de Carlos Ponce, la fecha de boda (o no) de Adamari López y Toni Costa y las novedades en el caso de Vanessa Guillén.

Aquí se las mostramos detalladamente:

Este tuit de Kanye West a su esposa Kim Kardashian provocó la rápida reacción de la revista económica Forbes. En este tuit, el rapero daba la enhorabuena a la modelo por haberse convertido en billonaria:

“Estoy tremendamente orgulloso de mi preciosa esposa Kim Kardashian West, por convertirse oficialmente en multimillonaria. Has superado las tormentas más locas, y ahora Dios brilla sobre ti y sobre nuestra familia”

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020