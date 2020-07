Estrenos de Netflix: ¿qué trae de nuevo Netflix en agosto?: mira aquí

Netflix continúa enganchando a su audiencia con un flujo cambiante de películas y programas para que los consumidores los vean y disfruten. Cada mes, la plataforma agrega y quita varios títulos para mantener el contenido fresco y emocionante que ofrecen para la gente que mira desde sus casas.

Sigue leyendo aquí para saber qué puedes esperar encontrar en Netflix en agosto y qué se irá a finales de mes.

Con agosto viene una gran cantidad de nuevas incorporaciones a la librería de opciones de Netflix, incluidas las series, películas y documentales originales.

Aquí está la lista completa de títulos que llegarán a Netflix en agosto, y las fechas en que llegan para que puedas planificar tu manera de verlas:

1 de agosto: A Knight’s Tale, Actos de violencia, La familia Addams (1991), Una educación, Ser John Malkovich, Muerte en un funeral, Dennis the Menace, Elizabeth Harvest, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Hardcore Henry, Iron Man Armored Adventures (temporada 1 & 2), Jurassic Park, Jurassic Park III, The Lost World: Jurassic Park, Mad Max (1979), Mr. Deeds, My Perfect Landing (Temporada 1), Nagi-Asu: A Lull in the Sea (Temporada 1), La historia interminable, La historia interminable 2: El próximo capítulo, El siguiente paso (Temporada 6), Noches en Rodanthe, Ocean’s Trece, Ocean’s Twelve, Operation Ouch (Season 1), Operation Ouch: Special, Remember Me, Seabiscuit, Super Monsters: The New Class, Toradora! (Temporada 1), Transformers Rescue Bots Academy (Temporada 2), La fea verdad, Lo que te mantiene vivo.

2 de agosto – Almost Love, connected

3 de agosto – Nación de Inmigración

4 de agosto – A Go! Go! Cory Carson Summer Camp, Malibu Rescue: The Next Wave, Mundo Mistério, Sam Jay: 3 In The Morning

5 de agosto – Anelka: L’Incompris / Anelka: incomprendido, el más buscado del mundo

6 de agosto – La lluvia (temporada 3), Los siete pecados capitales: la ira imperial de los dioses

7 de agosto – Alta Mar / High Seas (Temporada 3), Berlín, Berlín, The Magic School Bus Rides Again Kids In Space, ¡Clavado! México (temporada 2), The New Legends of Monkey (temporada 2), Selling Sunset (temporada 3), ¡canta! Alemania, Tiny Creatures, Wizards: Tales of Arcadia, Word Party Songs, Work It

8 de agosto – La promesa, convocamos a la oscuridad

10 de agosto – Game On: A Comedy Crossover Event, Nightcrawler

11 de agosto – Mr. Peabody & Sherman, Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids

12 de agosto – Scary Movie 5, (Un) Well

13 de agosto – Seguridad no garantizada, Une fille facile

14 de agosto – 3% (Temporada 4), El robo del siglo, Fearless, Glow Up (Temporada 2), Project Power, The Legend of Korra (Books One to Four), Octonauts & the Caves of Sac Actun, Teenage Bounty Hunters

15 de agosto – Rita (Temporada 5), ​​Extraño (Temporada 2)

16 de agosto – Johnny English, Les Misérables (2012)

17 de agosto – Maestros locos, padres borrachos, Glitch Thechs (temporada 2)

19 de agosto – Crímenes de familia, Reglas de la familia DeMarcus, High Score

20 de agosto – Biohackers, Good Kisser, Great Pretender, John estaba tratando de contactar a extraterrestres



21 de agosto – Alien TV, Fuego negro, Hoops, Lucifer (Temporada 5), ​​Rust Valley Restorers (Temporada 3), The Sleepover

23 de agosto – 1BR, septiembres de Shiraz

25 de agosto – Emily’s Wonder Lab, Baratijas (Temporada 2)

26 de agosto – Do Do Sol Sol La La Sol, La venganza de Analía, Million Dollar Beach House, Rising Phoenix

27 de agosto – Aggretsuko (Temporada 3), Retsuko el Panda Rojo, The Bridge Curse, The Frozen Ground

28 de agosto – All Together Now, Cobra Kai (Temporadas 1 y 2), SOY UN ASESINO: Released, Orígenes secretos

31 de agosto – Casino Royale, Quantum of Solace

¿Qué se va de Netflix en agosto de 2020?

Para una serie de películas y programas disponibles en la plataforma, su tiempo está llegando a su fin. Para dar cabida al nuevo contenido, Netflix está sacando los siguientes títulos durante todo el mes de agosto:

1 de agosto – Skins (Volumen 1-7)

3 de agosto – Amor (2015), Sobreviviente paranormal (Temporada 1-2)

7 de agosto – 6 días, Judy Moody y el verano no fastidioso, Santa Águeda

14 de agosto – Adventures in Public School, Being AP, Goon

18 de agosto – El incidente

19 de agosto: Una especie de belleza

20 de agosto – Bad Rap

21 de agosto – Solo ve con eso

23 de agosto – Fanático

25 de agosto: el azul es el color más cálido

28 de agosto – Tráelo: enfrentamiento mundial, el hombre de mimbre

31 de agosto – Bad Boys, Bad Boys II, Candyman, Child’s Play, Clueless, Failure to Launch, Get Him to the Greek, Groundhog Day, He’s Just Not That Into You, Jerry Maguire, The Karate Kid, The Karate Kid Part II, The Karate Kid Part III,The Lake House, Life as We Know It, Murder Party, Observe and Report, One Day, Public Enemies, Rugrats Go Wild, School Daze, Tootsie, United 93, V for Vendetta, Valentine’s Day.

