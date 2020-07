Murió Jordan Groggs: ¿de qué murió el cantante?

Jordan Groggs, el rapero conocido también como Stepa J. Groggs, y miembro del grupo de rap de Phoenix “Injury Reserve”, murió a la edad de 32 años, según un tuit publicado en las cuentas de redes sociales del grupo.

Groggs, quien tenía cuatro hijos, era considerado mentor y amigo de muchos en la industria de la música, como lo han indicado muchos homenajes en las redes sociales, haciendo que el tag #RIP Groggs comenzara a ser tendencia en Twitter este miércoles. La banda “Injury Reserve” se formó en el 2013.

Groggs y un adolescente y compañero rapero Nathaniel Ritchie (quien se llamaba “Ritchie con una T”) se conocieron en una tienda de Vans en el 2012, un lugar que era propiedad de la madre de Ritchie y donde trabajaba Groggs, según NME.

Groggs fue mentor de Ritchie y cuando la pareja de músicos conoció al productor Parker Corey,nació el popular trío, informó Pitchfork. La banda actuó con actos de otros géneros musicales, como el punk y el indie, tocando en el campus de la Universidad Estatal de Arizona.

En 2016, el grupo lanzó “Live from the Dentist Office”, primer mixtape, y un año después, produjo “Floss”, informó Pitchfork.

En 2019, lanzaron un álbum de estudio homónimo. Algunas de las canciones exitosas del grupo, según Spotify, incluyen “Jailbreak the Tesla”, “S on Ya Chest”, “Ttktv” y “North Pole”. El trío también había lanzado dos singles este año: “Hoodwinked” y “Waste Management”, informó Hypebeast.

Según Spin, como miembro de Injury Reserve, Groggs colaboró con Rico Nasty, Freddie Gibbs, DRAM y otros. NME informó que la última aparición registrada de Groggs con Injury Reserve tuvo lugar en el último sencillo de Jockstrap, “Robert”.

RIP Groggs, in only 32 years was able to say more than some artists say in their entire lives about inequality, loss, poverty, and addiction. thank you @InjuryReserve pic.twitter.com/oC6Mfcq9FZ

Una página de GoFundMe creada para apoyar a la esposa de Groggs, Anna, y sus cuatro hijos, Joey, Jayden, Toph y Ari, ya había recaudado $50,000 de su meta de $ 75,000 en sus primeras siete horas de haber sido lanzada. La página dice: “DESCANSE EN EL PODER Jordan Alexander Groggs, un padre amoroso, compañero de vida y amigo. El corazón de Groggs ha tocado a todos los que conoció. Vivirá a través de su familia, simpatizantes y las comunidades de las que estaba separado”.

“Man, this ain't a swan song

You can go and save your tissues

Not too many were there when I was dealing with my issues

Fuckin' up

Regretting all the time that I misused

Songs start going up and I get hit with Oh, I missed you"s”

RIP Groggs 🙁 this song alone has got me thru ! pic.twitter.com/89k3v4mg9Z

— KidTheGreat.️🍊 (@JustKidTheGreat) July 1, 2020