Lili Estefan ya es una mujer divorciada y revela que tiene COVID-17: ¿qué mal es ese?

En el 2017 Lili Estefan vivió uno de los momentos más difíciles de toda su vida luego de terminar abruptamente su matrimonio con el que fuera su esposo Lorenzo Lauces por varios años y padre de sus dos hijos, Lorenzo Jr. y Lina Teresa.

La conductora del programa de televisión “El gordo y la flaca”, desde ese momento empezó a cargar una profunda tristeza que incluso la llevó a alejarse varios días del popular show de Univisión pues su separación resultó una noticia sorpresiva en lo que creía era el matrimonio perfecto al lado de quien por muchos años fue su príncipe azul.

Aunque Lili ha tratado desde entonces de sobrellevar el nuevo estatus de su vida amorosa y como es común en ella ha intentado ponerle la mejor cara a esa difícil situación confesó que su vida desde entonces no fue precisamente miel sobre hojuelas.

La sobrina del productor Emilio Estefan se sentó a hablar con el segmento “El break de las 7”, de Univisión, y allí reveló que desde el pasado mes de enero está oficialmente divorciada del padre de sus hijos, pues a principios de año firmaron formalmente el acta de divorcio, pero que está dolorosa situación le ha dejado una gran lección de vida.

“Vivir al día, o sea un día a la vez. No hay nada más grande que el tiempo y cuando te lo dicen al principio tú no lo crees, o sea tú dices ‘imposible’. Yo me despertaba a las 8 de la mañana y decía ‘son nada más que las 8 de la mañana, cómo llego a las 12’. Y a las 12 del día decía ‘dios mío son nada más que las 12 del día’. Entonces la meta era visualizarme llegando a las 12 del día sin llorar, sin desenfocarme”, confesó la cubanoamericana.

“Vivir día a día es lo más grande que uno puede hacer en la vida y eso te lleva a una paz y a una tranquilidad porque todo va cayendo en su lugar, todo va pasando cómo debe de ser y siempre haciendo lo correcto”, aseguró “La flaca”.

Con su particular sentido del humor Lili mencionó que, aunque actualmente el mundo está siendo atacado por el COVID-19 y que varias presentadoras de Univisión entre ellas Clarissa Molina y Karla Martínez se han contagiado de coronavirus ella hizo un juego de palabras y dijo que tiene una enfermedad que le empezó antes de está pandemia a la que llamó COVID-17.

“Ustedes tiene el covid-19 yo tengo el covid-17 y se lo digo todo el tiempo a mi gente ‘a mí se me paralizó el mundo en el 2017, a ustedes se les paralizó en el 2019’. A mí la vida me cambió septiembre 11 del 2017 saliendo del huracán Irma, me entero de lo que está pasando y de ahí para allá, o sea no tuvimos chance de salvar la familia, el matrimonio, no se pudo”, declaró Estefan.

En medio de los difíciles momentos que Lili Estefan vivió aseguró que está pandemia, la cuarentena y el hecho de haberse enfrentado a situaciones a las que nunca antes se había enfrentado como el encierro extremo y la posibilidad de tener mucho tiempo para pensar en ella le resultaron positivas en medio del duelo que estaba viviendo por el fracaso de su matrimonio.

“Lo más grande que me ha pasado en esta pandemia, y que nunca pensé que me iba a pasar, es que por fin encontré paz. Sabes esa paz que encuentras en que no me quieren llevar a una fiesta, no me quieren buscar un novio… Como que todos estamos iguales y por fin he encontrado paz, o sea paz al punto de qué tranquilidad estar conmigo, eso nunca me había pasado. Yo soy muy fiestera, yo no podía estar sola nunca…”, afirmó la presentadora.