Lili Estefan apoya a Julián Gil en la pelea con Marjorie de Sousa: ¿cuál es su argumento?

El problema entre Julián Gil y Marjorie de Sousa está en boca de todos sobre todo cuando se hizo pública la demanda que la venezolana ha puesto contra Gil para quitarle la patria potestad del hijito de ambos, Matías.

Así que los medios de comunicación se encuentran atentos de como será el desenlace de esta acción legal que ha avivado el conflicto entre estos dos actores, y algunos de los famosos del mundo del espectáculo han dado su punto de vista al respecto inclinándose por una de las dos partes, según lo dio a conocer People en Español.

Tal es el caso de Lili Estefan que al conectarse con el programa del “Gordo y La Flaca” desde su residencia, dio su sincera opinión de la pelea que se encuentra en disputa, ya que en las noticias que le correspondía hablar ese día había uno que involucraba a quien en diferentes ocasiones la ha acompañado en el programa cuando Raúl de Molina se encuentra ausente y ese compañero es Julián Gil.

“Ha tenido que pelear, gastarse un dineral, tiene que sentirse de una manera u otra que le han pasado por arriba, lo han aplastado, no le han hecho caso”, comenzó diciendo Estefan.

“Julián es un hombre divorciado, hay un patrón que nosotros podemos ver con relaciones anteriores en el que se nota que se ha portado muy bien con sus otros hijos. Para mí, personalmente, no tiene sentido”, recalcó Lili a Tanya Charry asombrada de la manera de proceder de la venezolana contra Julián.

Sin necesidad de ocultar lo que realmente siente por este caso y con tristeza en su rostro la presentadora continúo diciendo: “Lo siento mucho por él, me parte el alma”.

La cubanoamericana se encontraba completamente sorprendida de que Marjorie solicite dinero por parte del actor cuando no lo acepta como el progenitor de su hijo.

“Esto sí me extraña mucho, que Marjorie acepte el dinero, pero que no acepte al papá. Eso sí me extraña mucho”, puntualizó Lili solidarizándose con el argentino, pero manejando, como nos tiene acostumbrados, la situación con mucho respeto.

Vale la pena recalcar que Lili Estefan no ha sido la única que ha apoyado a quien ha sido su compañero en diferentes programas, también otra famosa que se puso al lado del actor ha sido Alicia Machado, quien envió un mensaje a manera de reflexión a la mamá de Matías.

“Y si ella me permite un consejo solamente es que los hijos crecen y el amor de un padre no se sustituye con nada, eso es un dolorcito, esa es una heridita que él va a tener en su corazoncito para siempre. Ni ella ni él (Julián), sino el niño, él va a tener ahí una cicatriz en el alma que nada la va a calmar, nada la va a sanar, entonces que piense en eso porque el tiempo no perdona a nadie”, enfatizó la ex Miss Universo.