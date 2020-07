Estrellas latinas se suman a la banda sonora de ‘THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN’: ¿Quienes son?

Paramount Animation y Nickelodeon se han asociado con NEON16 para dar vida a la música de la próxima película animada THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN. El soundtrack, que se lanzará bajo NEON16/Interscope Records, incluirá canciones de Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper, entre otros más.

Estas estrellas latinas se sumarán al proyecto:

El lanzamiento inaugural comenzará con el tema “Agua” de Tainy y J. Balvin el jueves, 9 de julio. THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN, se estrenará digitalmente en los EE.UU. a través de Premium Video on Demand a principios de 2021 y luego se mudará exclusivamente a CBS All Access, la plataforma de streaming y de transmisión en vivo por suscripción de ViacomCBS, siguiendo el paso de Premium Video on Demand.

Encabezado y producido ejecutivamente por el productor galardonado, Tainy y el ejecutivo Lex Borrero, NEON16 ha fabricado el soundtrack oficial de la película para la próxima entrega de la franquicia de Bob Esponja, reuniendo a algunos de los artistas más prolíficos e innovadores de la industria para colaborar. NEON16 es una innovadora empresa multimedia e incubadora de talentos fundada en el 2019 por Tainy y Lex, que ha experimentado un éxito inmenso en la música latina y en el mercado multimedia.

Sobre Paramount Animation

Paramount Animation es la división de animación de Paramount Pictures. El sello se revitalizó en el 2017 con una misión renovada para desarrollar y producir títulos animados y de animación híbrida de alta calidad. Construyendo sobre la base de los históricos 100 años de Paramount como ícono en el mundo del cine, Paramount Animation reúne a artistas visionarios y a narradores para formar un estudio de animación de clase mundial. La división produjo The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, que estará disponible en los servicios de transmisión digital, Premium Video on Demand y CBS All Access, a principios de 2021; Rumble, está programado para estreno en cines en enero de 2021; y The Tiger’s Apprentice se lanzará en 2022. Paramount Animation es una división de Paramount Pictures Corporation (PPC), una productora y distribuidora de entretenimiento a nivel mundial, y una unidad de ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA), una compañía líder de contenido distinguido y respetado de cinematografía, televisión y marcas de entretenimiento digital.