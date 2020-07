Karol G da positivo al COVID-19 ¿Cómo se siente la cantante?

La estrella musical colombiana, Karol G, de 29 años, dio positivo al COVID-19, luego de someterse junto a su novio, el cantante urbano Anuel AA, a una prueba en la ciudad de Miami, Florida, donde ambos residen. Si bien Karol G tiene el virus, Anuel AA dio negativo a la prueba, esto de acuerdo a una nota publicada por la agencia noticias EFE, la noche del 12 de julio del 2020.

Fuentes cercanas al equipo de trabajo de la pareja revelaron a la agencia EFE que al día de hoy, la cantante desconoce cómo se contagió. “Karol G no tiene idea de cómo se enfermó, pues ha sido muy cuidadosa, respetando inicialmente la cuarentena y posteriormente las normas de distanciamiento social y uso de máscaras”. También indicaron que para no preocupar a sus seguidores, Karol ha estado publicando videos grabados en días anteriores. Concluyendo que “Se ha sentido bastante mal”.

El diario La Opinión de Los Ángeles aseguró que debido a que la pareja recibió diferentes resultados, Karol G se encuentra aislada en un departamento cercano al que comparte con Anuel en la ciudad de Miami, para evitar exponerlo y propagar el COVID-19 y que debido a sus malestares, sólo hizo una entrevista de promoción por su nuevo tema “Ay DiOs mío!”, que estrenó el pasado viernes.

Pueden ver el video de “Ay DiOs mío! aquí:

El COVID-19 llegó a la industria músical

Karol G se suma a un número en aumento de célebres músicos latinos que han dado positivo al virus, así como Prince Royce, Chiquis Rivera, su esposo Lorenzo Méndez, y otros varios cantantes y músicos del género Regional Mexicano, en donde destaca Armando Cardona, cantante de La Séptima Banda, quien falleció por complicaciones del virus a los 30 años de edad.

Florida, donde viven Anuel y Karol G, batió este domingo 12 de Julio un record nacional de nuevos contagios, sumando 15,300 casos confirmados según el departamento de salud, lo que lleva la cifra a 269.811 y 4.242 muertes por la enfermedad, 95 en las últimas 24 horas.

Sobre Karol G

Carolina Giraldo Navarro (Medellín, Colombia; 14 de febrero de 1991), más conocida por su nombre artístico Karol G, es una cantante y compositora colombiana de reggaetón, latin pop y trap latino.

En 2012, se lanzó internacionalmente con la canción «301» junto con el cantante Reykon, posicionado en el top de varias estaciones de radio y canales de televisión, lo que le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Obtuvo su mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción «Amor de dos» junto con Nicky Jam. En 2016, luego de que lanzó varios sencillos, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment, lo que generó un ascenso en su carrera y la llevó a convertirse en una de las estrellas latinas más reconocidas del momento, haciendo presentaciones musicales repletas a nivel global, numerosas apariciones en televisión y alianzas con marcas comerciales.