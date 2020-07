Joss Favela le canta al desamor con su nuevo sencillo “Te Dije” (+VIDEO)

El productor, compositor y cantante Joss Favela anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Te dije”, un homenaje al desamor que se desprende de su próximo álbum de estudio “Llegando al rancho”. El tema y su video musical oficial están disponibles en todas las plataformas digitales y YouTube.

Joss Favela se suma a la lista de artistas que aprovecharon la época de cuarentena para crear y hacer música. En esta oportunidad, el joven artista nominado al Latin Grammy presenta el sencillo “Te dije”, un tema de su propia autoría bajo el sello discográfico de Sony Music.

“Te dije” se estrena junto con su videoclip oficial el cual fue producido por Latin Power Films y dirigido por Luis Torres y Shio Flores en Monterrey Nuevo León, México.

No se pierdan el video de “Te Dije” aquí:

Joss Favela – Te Dije (Official Video)

El tema que pertenece al género musical Banda, cuenta con un interesante video musical al que su equipo de producción le dedicó más de 18 horas entre montaje y producción, para darle lugar a un video conceptual en el que Favela juega con la tentación y la pasión de una relación pasada. La historia de “Te dije” narra el sarcasmo de las parejas que han terminado en malos términos y después buscan entre sus cenizas volver a encender la llama del amor.

“Te dije” forma parte del próximo álbum de estudio de Joss Favela que lleva por nombre “Llegando al rancho”. A pesar de la situación mundial entorno a la pandemia del COVID-19, Favela se las ha arreglado para mantener a sus fanáticos muy atentos a sus pasos en sus redes sociales, mismo que esperan, ansiosamente, el estreno de su nuevo disco en los próximos meses.

