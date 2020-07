Otro color de J Balvin: Escucha ANARANJADO junto a Jowell & Randy aquí

El dúo veterano del reggaetón, Jowell & Randy, estrenan su nuevo sencillo junto a J Balvin, “Anaranjado”, una potente colaboración con sonidos innovadores que busca convertirse en el próximo éxito del verano. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

“Anaranjado” integra el estilo único de los artistas, resultando en la combinación perfecta para un extraordinario tema del Reggaetón contemporáneo. La canción fue compuesta en su totalidad por Jowell & Randy junto a J Balvin. Ésta describe un fuerte sentimiento romántico hacia una persona especial, causando incesables pensamientos en la mente sobre sus atractivas características físicas y personales, y sobre todos los recuerdos íntimos vinculados a ella.

“Un verdadero honor darle seguimiento a esta saga musical junto a J Balvin, hace un poco más de 10 años comenzamos una unión musical que para entonces era subestimada. Nos sentimos orgullosos de que podamos compartir nuestro caminos musicales, y que al pasar de tanto tiempo seguimos trabajando y apoyándonos mano a mano. Hoy presentamos la producción de “Anaranjado” donde juntos llevamos nuestro arte a nuevo nivel”, comentó el dúo Jowell y Randy.

Escucha Anaranjado aquí:

Jowell y Randy x J Balvin – AnaranjadoJowell y Randy Ft. J Balvin ANARANJADO Produced by Keityn x Tezzel x San Benito Suscríbete al Canal: https://bit.ly/3hbZ2MX #JowellyRandy #JBalvin #Anaranjado LETRA Jowell y Randy x J Balvin – Anaranjado J Balvin men Jowell y Randy Lego… Yo no sé que será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La ultima vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La ultima vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en He sido tonto Si lo permites mami pa vernos pronto Si tu me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te traje a Toronto Olvídate del tonto aquel Tu vas a fumar y yo a beber Lentes oscuros mami nadie va a ver Que haces pensando yo lo quiero saber Hagamos lo de la última vez Tu me tienes así Baby yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La ultima vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La ultima vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en En mi mente Tengo un pornhub Pensando en el día En que en ese totito hice mi debut No te voy a mentir Como Miky Woodz La única que me pone bellaco Eres tu Y no hay forma en que te borre – orre Contigo es que el nene Siempre se corre Sabes que puedes llamarme Cuando te enzorres Que yo me la paso Pensando en ti En lo rico que te di La ultima vez que te lo metí Viva el Perreo , Jowell y Randy Me acuerdo de tus lunares y tus tatuajes Y lo rica que te ves con traje Desvelado toda la noche Esperando tu mensaje Con el pin pa llegarle Por fin pa azotarte Ese cuerpo es bueno nunca es tarde Ya vi toda las freshkerias que tu compartes Y me tienes pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Yo no sé que será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti J Balvin man Jowell y Randy Eh Mo Mo Mosty Tezzel Keityn La Familia Lego Website: https://jowellyrandy.com (C) 2020 Los Mas Sueltos/RIMAS 2020-07-17T04:00:02Z

Este nuevo sencillo es la tercera colaboración que realiza Jowell & Randy junto a J Balvin. Su primera vez trabajando juntos fue su sencillo “Sin Compromiso” del 2011, con el que debutaron dentro del listado “Tropical Airplay” de Billboard. Posteriormente lanzaron “Bonita” en el 2017, causando un gran impacto en su género musical, ya que este debutó de #7 en el listado global “Hot 100” de Billboard y ha recaudado más de 420 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

A principios de este año el dúo logró cautivar a una audiencia internacional masiva con su participación en el éxito mundial “Safaera”, de Bad Bunny, el cual tiene más de 222 millones de visitas en su video musical y se posicionó en el top 5 del listado “Hot Latin Songs” de Billboard. Asimismo, también entró en el listado global “Hot 100”.

Tras contar con más de 20 años de exitosa carrera en la industria musical latina, Jowell & Randy demuestran su poder artístico con su nuevo sencillo, “Anaranjado”, entregando una mirada previa hacia los nuevos sonidos que traerán y representando el comienzo de una nueva etapa musical para el dúo.