Gloria Trevi estrena nueva canción “DEMASIADO FRÁGILES” ¡Escúchala aquí!

La cantautora Mexicana más importante de la industria latina GLORIA TREVI, presenta HOY un poderoso tema para reflexionar sobre la grandeza y, al mismo tiempo, la fragilidad de los seres humanos. “Demasiado Frágiles”, compuesto por Erika Ender y producido por Ettore Grenci en Los Ángeles, CA, ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Con un mensaje de fuerza y creado durante la cuarentena, “Demasiado Frágiles” es una balada creada con el alma como una ventana que nos permite hacer una catarsis de nuestras emociones, además habla sobre volver a empezar superando lo invivible y haciendo de este un mejor lugar en donde la música siempre estará ahí para acompañarnos.

El video, fue dirigido y producido por Gloria Trevi desde su casa. La producción audiovisual está disponible en el canal YouTube de la artista.

Gloria Trevi – Demasiado Frágiles (Official Video)

Lyrics:
Éramos verano que todo quemaba
Y hoy todo este invierno con el alma helada
Dime dónde… Dime dónde comenzó?

Fuimos construyendo un mundo de murallas
Luces que no brillan más que una ventana
Y mira dónde… Mira donde nos llevó

Por qué rompemos cuando somos de cristal?
Pensamos que al tirar la piedra no va a rebotar
Por qué mentimos cuando somos de verdad?
La vida nos paró de golpe
Y nos quitó el disfraz

Nos creímos invencibles
Disparándonos misiles
Pero somos frágiles
Demasiado frágiles

Desafiamos lo imposible
Y hoy nos gana lo invisible
Porque somos frágiles
Demasiado frágiles

Hoy que se cayeron todas las murallas
Y el desierto vuelve a convertirse playa
Piensa dónde, dónde vamos desde aquí

Para que esta puerta lleve a una salida
Para que un abrazo vuelva darnos vida
Para curar a besos todas las heridas

Con estas grietas, sé que nada será igual
Hoy sé que cada cicatriz nos vuelve a dibujar
Juntemos todas y volvamos a empezar
Dejamos que se vuelva el mapa de un mejor lugar

Aprendimos lo indecible
Superamos lo invivible
Pero somos frágiles

A principio de año, Gloria Trevi, lanzó el tema de empoderamiento femenino, “Grande”, junto a una de las cantantes más icónicas de España, Mónica Naranjo. El sencillo, lleva un mensaje claro a todas las personas alrededor del mundo sobre la importancia de levantarse y alzar la voz. Cabe destacar que el video del tema ya cuenta con 30 millones de vistas en YouTube y más de 7 millones de reproducciones en Spotify.

Gloria Trevi es la artista mexicana con más impacto en ventas de boletos de conciertos en la industria Latina. Su Tour “Diosa de la Noche” ha realizado más de 70 shows entre México y los Estados Unidos. Fue nombrada por la revista Pollstar como la artista mexicana más taquillera, el Tour “Diosa de la Noche” ocupó el décimo lugar en el ranking de Pollstar “Live75”.