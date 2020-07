EXATLON 4 EEUU: Repasa todos los premios entregados hasta ahora

La cuarta temporada del exitoso reality de competencia deportiva Exatlon Estados Unidos emprendió su gran regreso el pasado lunes, 13 de julio a las 7pm/6c por Telemundo. Los televidentes disfrutaron en familia la nueva era de Exatlon cuando el grupo de 15 impresionantes atletas – siete del Equipo Famosos (Equipo Rojo) y ocho del Equipo Contendientes (Equipo Azul) – retornen a la competencia en busca del premio final de US$200.000 dólares. Conducido por el comentarista deportivo Erasmo Provenza, el intenso programa familiar contará con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

Los participantes de Exatlon Estados Unidos tuvieron el pasado lunes 13 de julio una lucha sin cuartel en el circuito de hierro a siete puntos, y los ganadores se quedaron con La Fortaleza y todas sus comodidades. El presentador Erasmo Provenza aseguró que ambos lugares (Fortaleza y Cabaña), están adaptados para seguir los protocolos de distanciamiento social para así evitar un contagio o posible propagación de Coronavirus. Es también muy importante destacar que todos los participantes de la competencia, equipo técnico y presentadores han sido sometidos a varias pruebas de Coronavirus y todos han dado negativo.

El portal de Facebook, Just Keyla, conocido entre los fanáticos como una autoridad en todo lo referente a Exatlon EEUU, publicó ayer un interesante cuadro de premiaciones que sirve de mucho a los fanáticos para entender como va cada equipo en esta segunda etapa que cada vez se pone más emocionante, en el mensaje a continuación pueden leer los premios:

Tenemos los premios acumulados hasta ahora en Exatlón USA, me refiero a los premios económicos y en general todo lo que se podrán llevar a sus casas y también las medallas, los famosos han acumulado más dinero en general recordar que ganaron los 4 primeros tableros y se llevaron 50,000 3,750 15,000 y 30,000 mientras los contendientes fueron 2 veces llevándose 7,500 y 15,000, los lingotes se los reparten 6 para cada equipo, 20,000 premio grupal para cada team, un SUV para Nate y uno para Naomi, en los rojos la única que no se llevó algo de dinero es Julyn, el resto absolutamente todos se llevaron siempre algo, en los azules si tenemos a varios que no se pudieron llevar nada, los que más dinero han acumulado son:

En los rojos Alondra, Fernando, Nate y Yamilet.

En los azules Elias gracias a sus 2 lingotes y el premio por el mejor tiempo que se llevó hace pocos días.

En general hasta en los premios en estrella los rojos han tenido más suerte que los azules llevándose TV plasma y audífonos, los azules sacaron unas maracas un día y una cámara desechable.

Miren lo que a ganado Nate incluyendo el SUV y seguirá ganando más cosas y en otro lado una que ya no disimula su favoritismo a cierto equipo lo manda para su casa junto a Tommy y Fernando jajaja y atención que seguirá ganando, más tarde subiré los enfrentamientos individuales que ya los tengo definidos los que fueron mano a mano y en relevos.