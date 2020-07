EXATLON ESTADOS UNIDOS: Horario y duración de la eliminación del domingo, 19 de Julio

View this post on Instagram

↠Cuando Te Permites Lo Que Mereces, Atraes Lo Que Necesitas!↔️When You Allow Yourself What You Deserve, You Attract What You Need!💪🏻😁🥰🤩💚💙 📸Late Post! ✨26.JUN.2020✨ – -😌🌀 Sigue Trabajando Por Tus Objectives, Vamos Con Todo La Actitud! Tengan Buen Dia🤗. – – – #Love #Amor #FitLife #Sonrie #Fitness #Passion #BayArea #LifeStyle #Inspirate #Imparable #Motivation #ConfiaEnTi #FitnessGirl #Motivacion #Inspiracion #NoTeRindas #VEFitFitness #BestMoments #BuenasVibras #NeverGivingUp #EnergiaPositiva #NuncaTeRindas #DisfrutaElProceso #ConTodaLaActitud #BrillaComoLaLuna #CumpliendoSueños #EntrenadoraPersonal