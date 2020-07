[ÚLTIMA HORA] EXATLON 4 EEUU: ¿Erasmo Provenza deja el programa?

La cuarta temporada del exitoso reality de competencia deportiva Exatlón Estados Unidos emprendió su gran regreso el pasado lunes, 13 de julio a las 7pm/6c por Telemundo. Los televidentes ya disfrutan en familia la nueva era de Exatlón junto al grupo de 15 impresionantes atletas – siete del Equipo Famosos (Equipo Rojo) y ocho del Equipo Contendientes (Equipo Azul) – dándolo todo en la competencia en busca del premio final de US$200.000 dólares. Conducido por el comentarista deportivo Erasmo Provenza, el intenso programa familiar cuenta con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

¿Qué pasa con Erasmo Provenza?

Aunque aún no tenemos confirmación oficial de nuestras fuentes en Telemundo, varios portales de fanáticos, que desde siempre han brindado información que luego se verifica certera, están compartiendo la noticia que el presentador de Exatlón Estados Unidos, Erasmo Provenza, se tendrá que ausentar temporalmente por enfermedad. Todavía se desconoce la situación que lo mantendría alejado de las grabaciones, pero ya llegó su reemplazo a República Dominicana, el periodista deportivo y presentador Frederik Oldenburg, quien hasta ahora hace parte también del programa de las mañanas de Telemundo, Un Nuevo Día. Aquí podemos ver algunos de los portales que relatan la situación de Provenza:

El periodista deportivo: Frederik Oldenburg se convertirá en el nuevo presentador de #ExatlonEEUU, debido a que Erasmo Provenza tuvo que dejar la emisión por problemas de salud. pic.twitter.com/exaSVEQyzF — Más Televisión (@MasTelevisionMx) July 20, 2020

Si bien al día de escribir esta nota no sabemos con certeza la situación de salud de Provenza, los portales aseguran que ya Oldenburg se encuentra sumado a Exatlon Estados Unidos, recordemos que el joven es periodista de Telemundo Deportes. Presentador y narrador de fútbol, también se encarga de dar resúmenes de Exatlon Estados Unidos en Un Nuevo Día.

¿Quién es Erasmo Provenza?

Erasmo nació en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 11 de diciembre de 1983. Desde pequeño empezó a demostrar sus habilidades comunicacionales con una pequeña grabadora de cinta y una cámara de video. Su pasión por el deporte hizo que en el año 2002 un llamado del ex técnico uruguayo Carlos María Ravel lo lleva a hacer pretemporada con el extinto Deportivo Galicia para ser el tercer portero del equipo. Lamentablemente una lesión en el dedo medio de su mano derecha lo apartó de los planes del estratega.

En el año 2006 se inició en la radio de su país y desde ese entonces ha trabajado sin parar en los medios, hasta llegar a Telemundo Denver, en donde fue corresponsal deportivo por varios años. Una vez Erasmo recibió la buena nueva de que sería el presentador del programa que le cambiaría la vida trasladó a su familia de la fría Colorado a la caribeña República Dominicana en donde, además de conducir el programa, Provenza comparte frecuentemente sus aventuras junto a su pequeño hijo Noah, quien le ha robado el corazón a todos los seguidores de la competencia a través de Instagram.

Durante su amplia trayectoria Erasmo no ha parado de recibir reconocimientos, entre ellos:

Colorado Broadcasters Association – CBA Awards of Excellence

2016 BEST SPORTSCASTER METRO MARKET

Mejor Ancla de Deportes del área metropolitana de Denver sin importar el idioma.

The National Academy of Television, Arts & Sciences – Emmy Awards Heartland Chapter

2017 BEST SPORTS ANCHOR

Mejor Ancla de Deportes sin importar el idioma.

Colorado Broadcasters Association – CBA Awards of Excellence

2017 BEST SPORTS COVERAGE OR PROGRAM

“Tiempo Extra con los Broncos”, Mejor Cobertura o Programa Deportivo sin importar el idioma.

The National Academy of Television, Arts & Sciences – Emmy Awards

2018 OUTSTANDING LIVE SPORTS COVERAGE IN SPANISH – FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

Mejor cobertura en vivo en español – Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Erasmo Provenza confesó en una entrevista para Telemundo recientemente que desde siempre ha querido participar y completar un circuito de Exatlón Estados Unidos pero por una situación u otra no ha podido. “Quise hacerlo en la primera temporada, pero tuve un accidente en moto, fui sometido a varias cirugías y eso me imposibilitó la probabilidad de participar, luego en la segunda temporada también quería pero me tatué, y cuando te haces un tatuaje no puedes sudar, en la tercera no dieron los tiempos de grabación. En la cuarta temporada quiero, pero tengo que pedir permiso a los jefes. Importante tomar en cuenta que debe ser cuando termine por si acaso me sucede algo, ¡Le quiero pedir a mi jefe que me de permiso esta temporada!”

Exatlón Estados Unidos, producido por Acunmedya para Telemundo, es un programa cargado de adrenalina que busca encontrar al participante con las habilidades físicas y mentales más fuertes a través de una serie de cursos de obstáculos, condiciones de vida extremas y aislamiento total del resto del mundo.

Cualquiera que sea la situación de Erasmo, desde aquí esperamos de corazón que mejore pronto para que vuelva con su contundencia acostumbrada a narrar la competencia más feroz de la televisión. Entretanto la audiencia y los fanáticos de Exatlón Estados Unidos pueden mantenerse al día con las últimas noticias sobre Exatlón en AhoraMismo.com

