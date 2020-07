EXATLON ESTADOS UNIDOS regresó: ¿Dónde está Fernando Lozada?

View this post on Instagram

¿Listo? ¡Ven conmigo en Exatlon!! PRONTO @exatlonestadosunidos⁣ .⁣ .⁣ .⁣ .⁣ #NoLimitsNate #NoLimitsWithGod #ExatlonEEUU #ActiveFaithSports #NinjaNate #ReturningSoon #ANWnation #Telemundo #TelemundoHouston @telemundo @telemundohou @activefaithsports #FaithOverFear #ExatlonUSA #ExatlonMX #Exatlon #NinjaWarrior #AmericanNinjaWarrior #4thofJuly #houstontx #houstonCity #HoustonFam #HoustonProud #IJNIP #estoycontigo #estoylisto #comigo #venconmigo #TeamFamosos #teamcontendientes