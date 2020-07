EXATLON 4 EEUU: ¿Cómo será el súper domingo de eliminación del 19 de Julio, 2020?

View this post on Instagram

🥰Familia y Amigos Tengo que darles una noticia. Estaré participando en la competencia más feroz Exatlon Estados Unidos. Seré team Contendientes 💙 Estoy muy bendecida por esta oportunidad. Daré mi 100% en la competencia. Les invito a que me acompañen en este nuevo reto y que me apoyen como siempre lo han hecho. Sintonícense hoy 19 de julio por Telemundo 48 área de la bahía a las 7pm. 🥰💙💙💙 🧘🏼Challenges Are What Makes Life Interesting And Overcoming Them Is What Makes Life Meaningful. ↔️ Los Desafíos Son Lo Que Hace Que La Vida Sea Interesante Y Superarlos Es Lo Que La Hace Significativa. 🥰💙💚⚖️ ✨19.JUL.2020✨ ❇️No Te Des Por Vencido, Lo Imposible Solo Es Imposible Hasta Que Se Cumple O Lo Logras, Has Todo Siempre Con Toda La Actitud Positiva Y Cree En Ti..⭐️🙌🏻 🌀Sigue Trabajando Por Tus Metas, Vamos Con Toda La Actitud!🤗💯