EXATLON 4 EEUU: ¿Cuántos premios han repartido hasta ahora?

Lamentablemente la cuarta entrega de Exatlon EEUU, la competencia más feroz del planeta, tuvo que ser suspendida desde el pasado viernes 3 de abril, ya que se decidió postponer temporalmente su producción tomando en cuenta la salud de sus atletas, presentadores, equipo de trabajo y demás personal, ante la amenaza del virus COVID-19, conocido comúnmente como Coronavirus y que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Pandemia a escala global.

La vuelta a casa de los atletas

Desde que cada uno de los competidores y el presentador de Exatlon EEUU Erasmo Provenza volvieron a casa, no dejaron de mantenerse en constante contacto con los seguidores del programa, que incansablemente no han parado de repetir “la pregunta del millón de dólares”, ¿Cuándo regresan? Tema que en exclusiva Erasmo Provenza abordó en una entrevista con AhoraMismo, en donde dijo “No sabemos cuándo regresa Exatlon EEUU, me encantaría poder tener respuesta, pero ese no es el caso.”

¿Regreso en puertas a las arenas?

Hasta hace poco todavía no se hablaba de un posible regreso de la competencia a las pantallas de Telemundo, aunque varios portales de fanáticos no oficiales aseguraban que el pasado 15 de junio Exatlon Estados Unidos estaría retomando grabaciones, pero ese no fue el caso, recordemos que uno de los participantes más emblemáticos de la competencia, el “Toro Mexicano” Chuy Almada, desmintió con total sinceridad en su perfil de Instagram los rumores y aseguró que aunque varias veces an dado fechas de regreso, las continúan cambiando y que al día de hoy, nadie conoce cuando volverán a Exatlon EEUU debido a la permanentemente cambiante situación con la pandemia de Coronavirus.

“La verdad me han cambiado la fecha tres veces ya, con esto del Coronavirus no se sabe, a lo mejor me dicen te regresas en 15 días, y en 15 días se pone peor.” fueron las declaraciones de Almada ante la pregunta de un fanático. Pero ahora su postura parece haber cambiado para el beneficio de los fanáticos de la competencia más feroz de la televisión, pues el día de ayer publicó en su perfil de Instagram un video que aseguraba sería el último entrenamiento que compartiría desde casa, pues ya le tocaba regresar a las arenas de Exatlon EEUU, y además de eso, que ya se había hecho la prueba de COVID-19, para asegurar que estaba “limpiecito para regresar a Exatlon”.

Telemundo anuncia que Exatlon EEUU Regresará muy pronto

Hace tan sólo una semana, Telemundo, la casa de Exatlon EEUU, reveló un clip en donde aseguran que muy pronto la competencia más feroz del planeta regresará a las pantallas de televisión. “Ellos se están preparando, porque es hora de terminar la batalla”, con imágenes de los atletas haciendo diferentes rutinas de ejercicios.

Si bien no revelan la fecha exacta, esto representa un significativo avance y una confirmación de que queda muy poco para seguir disfrutando del programa favorito de la televisión en español en Estados Unidos.

Erasmo Provenza nos pone al día con los premios entregados hasta ahora. ¿Cuántos se han repartido hasta ahora?

El presentador de Exatlon Estados Unidos, Erasmo Provenza, en vista que ya el regreso de la competencia está en puertas, decidió compartir una tabla con los premios que se han entregado hasta ahora y el siguiente mensaje: Conforme nos acercamos al regreso de @exatlonestadosunidos es justo y necesario recordar los beneficios más importantes hasta ahora disputados. ¡Más de US$ 200.000 regalados! 💥🇺🇸🔴🔵 @telemundo #ExatlonEEUU

Ya faltan sólo días para que los atletas puedan continuar reclamando jugosos premios en la "competencia más feroz de la televisión".

