Eminem y Kid Cudi se juntan para cantar y homenajean a George Floyd (ESCÚCHALA GRATIS)

Los raperos Eminem y Kid Cudi se han unido cantando juntos por primera vez en sus trayectorias en una canción que promete ser un “hitazo” que marcará el ritmo de este verano. La canción se titula “The Adventures of Moon Man and Slim Shady” y ha sido lanzada hoy mismo.

Los dos artistas se encuentran en un momento de mucha actividad musical. Kid Cudi empezó el 2020 colaborando en la canción “The Scotts” junto a Travis Scott, como informa Wegow. Fuera del mundo de la música, Cudi también actuará en la serie de HBO “We Are Who We Are” y colaborará con Kanye West en su propia serie animada: “Los niños ven los fantasmas”, como explica Ezanime.

Por su parte, Eminem sorprendió a todo su público al publicar por sorpresa su undécimo disco, “Music to be murdered by”, en enero de este año. Un trabajo que ya ha recibido muchas críticas. En concreto, por dos canciones. En “Darkness” hace referencia al tiroteo que hubo en Las Vegas que acabó con la vida de 59 personas. Eminem intenta justificar su atroz acto intentando descifrar la mente del asesino. En “Unaccommodating” los versos que dedica a las víctimas del concierto de Ariana Grande en Manchester no quedan exentos de polémica: “Estoy considerando gritar ‘bombas, fuera’ durante el partido / Como si estuviera afuera de un concierto de Ariana Grande esperando.”

Les dejamos aquí el “lyric video” que Kid Cudi ha compartido desde su cuenta de Youtube:

Kid Cudi – The Adventures Of Moon Man & Slim Shady (Lyric Video) ft. EminemMusic video by Kid Cudi performing The Adventures Of Moon Man & Slim Shady (Lyric Video). © 2020 Republic Records, a division of UMG Recordings, Inc. http://vevo.ly/3uqfHO 2020-07-10T04:00:24Z

¿Cuál es la temática de la canción?

Son muchos los temas de actualidad de la canción. Por ejemplo, Eminem habla sobre la actual pandemia del coronavirus. El rapero canta: “La mitad de nosotros caminando como un apocalipsis zombie”, rapea. “La otra mitad simplemente se quitó y no quiere usar una máscara”.

Más reivindicativo es al referirse a la brutalidad policial experimentada en los últimos meses tras la muerte de George Floyd y Ahmaud Arbery. El primero fue asesinado al ser asfixiado por el oficial de policía Derek Chauvin, que le saturó las vías respiratorias al presionarle el cuello con la rodilla durante casi nueve minutos. Por lo que respecta a Ahmaud Arbery, fue abatido a tiros por dos hombres que creían que era un ladrón que robaba en su zona residencial. La víctima no tenía nada que ver con él.

Los versos que canta Eminem tienen un alto contenido de reivindicación contra la violencia policial: “Pregarias para George Floyd y Ahmaud Arbary (Yeah)/ ¿Cómo co** es que hay tantos policías corruptos y sucios? (huh?)/ Para, señor, por favor, policía, lo siento/ Pero no puedo respirar si estás encima de mí/ Tu puñetera rodilla está en mi arteria carótida (FU**)”

La canción ya cuenta con medio millón de visualizaciones en tan sólo 5 horas y goza del apoyo de la mayor parte de sus fans, orgullosos de la gran carga simbólica de sus letras en estos días tan duros en Estados Unidos.