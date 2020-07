Don Francisco escribe sobre Donald Trump: ¿De qué se trata?

En entrevista exclusiva con Chiquinquirá Delgado para el show digital “El Break de las 7”, Don Francisco reveló que en estos momentos está enfocado en su faceta como escritor en un nuevo proyecto basado en el actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el presentador chileno no profundizó en detalles.

“Es muy entretenido escribir, por ejemplo en estos momentos estoy escribiendo sobre Donald Trump porque Donald Trump es el único candidato y presidente que no entrevisté en mis treinta años de trabajo en la television y entonces cuento el detalle cuando Donald Trump nos demandó a nosotros que no podíamos cruzar en donde estaba la oficina de Univision con los terrenos de él de los campos de golf”, puntualizó en la conversación.

Mario Kreutzberger (Don Francisco), continuó mencionando que no se arrepiente de no haber entrevistado a Donald Trump: “No, yo creo que esa entrevista yo ya no la voy a hacer, no me arrepiento tampoco de ella; pero esa fue una entrevista que no alcancé a hacer y bueno… así es la vida, ahora estoy haciendo otras cosas, estoy en estos momentos con Chiquinquirá Delgado a través de la tecnología.”

En la entrevista que realizó de manera remota desde su residencia en Chile, Don Francisco confesó que sintió una satisfacción muy grande cuando concluyó su ciclo profesional con su afamado show de televisión en los Estados Unidos:

“El día 19 de septiembre del año 2015, yo cuando salí estaba en primer lugar toda mi familia en el estudio, estaban todos los directores de Univision, todos los directos que habían estado durante la época que yo estuve que eran tres de los directores de la cadena, estaban todos los compañeros y cuando yo salí de ahí y dije: ‘Buenas noches, muchas gracias. Sábado Gigante hasta siempre’ y caminé por ese pasillo en donde habían 1500 personas que representaban a las personas que me habían acompañado durante años viéndome en los sábados en la televisión y me subí a ese bus… Yo me sentí inmensamente feliz.”

Don Francisco también habló sobre el fin de su programa de televisión “Sábado Gigante”, uno de los mas exitosos en la historia de la televisión de habla hispana: “Yo creo que las cosas terminan cuando tienen que terminar y yo creo que esa terminó en el momento preciso y exacto para mí.”

En la actualidad, el presentador chileno reside en Chile en donde continuó participando en diversos proyectos relacionados con la industria televisiva, tal es el caso del “Teletón Chile” en donde colabora anualmente como presentador oficial para recaudar dinero para niños con discapacidades.