Tendrás un espacio en la mesa de Diego Luna ¿De qué trata su nueva serie ‘Pan y Circo’?

Amazon Prime Video y La Corriente del Golfo, la compañía productora de Diego Luna y Gael García Bernal, anunciaron su primera colaboración: Pan y Circo. La serie Amazon Original, presenta un innovador formato pocas veces visto: el ritual de compartir una comida como un espacio para conversar y reunir diferentes puntos de vista. Las conversaciones, moderadas por el actor y realizador mexicano Diego Luna, reunirá a políticos, activistas y diferentes personalidades para tocar temas fundamentales y de interés universal en las sociedades contemporáneas, acompañados por menús de reconocidos chefs en México.

Compuesta de siete episodios, la serie viaja a través de Baja California, Puebla, Quintana Roo y la Ciudad de México, trayendo un tema diferente a la mesa para discutir entre los invitados e invitadas. Pan y Circo abre la conversación sobre temas controversiales en un contexto íntimo y honesto, reuniendo puntos de vista opuestos y posturas que en muchas ocasiones terminan estando de acuerdo.

Los temas de la serie incluyen: violencia de género y feminicidio; el cambio climático; la despenalización del aborto; el racismo e identidad; la legalización de las drogas; la migración y finalmente, el COVID-19 en un episodio remoto que se grabó durante el confinamiento y con diferentes entrevistas virtuales.

“Pan y Circo nace al tratar de juntar dos de las cosas que más disfruto hacer: comer y escuchar. El objetivo siempre fue hacer un programa que se tratara de los otros, en todos sentidos; los otros comensales, los otros que viven realidades distintas a la mía, los otros aquellos que no piensan como yo. Escucharnos mientras compartimos la comida, nada más.”, dijo Diego Luna, cuya idea original dio vida a esta serie. “La mesa en mi vida ha resultado ser el lugar ideal para debatir, para reflexionar y compartir mis preocupaciones y anhelos con los demás ”.

“Esta serie es tan honesta como es increíblemente entretenida, y no podríamos estar más emocionados de estar trabajando con Diego Luna y traer Pan y Circo a los clientes a lo largo de México y alrededor del mundo”, dijo Javiera Balmaceda, jefa de desarrollo de la serie de Amazon Studios. “Esta es una mirada fresca en una serie que crea un diálogo alrededor de algunos de los temas más importantes que impactan a la sociedad actualmente, y sabemos que los clientes Prime Video van a amar escuchar a algunos de los nombres más importantes en el entretenimiento, la política y la gastronomía hoy en día”.

Las voces que avivan la llama de estas conversaciones incluyen a encargados de políticas públicas, ganadores del Nobel, profesionales de la industria del cine, música y literatura, mujeres y hombres de ciencia y hasta un astronauta. Todos ellos hablan, discuten, pelean y se reconcilian mientras comparten el pan, el vino y sus propias experiencias.

¿Quienes serán los invitados ‘Pan y Circo’?

Entre los invitados que nos acompañan en Pan y Circo están: Gael García Bernal; la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México; el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos; la actriz Ana de la Reguera; el músico y activista Rubén Albarrán; la cantante Li Saumet; la soprano mixe María Reyna; la activista del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Odilia Romero; y la ambientalista Julia Carabias, entre otros.

Por su parte, los chefs que alimentan a los invitados en la mesa en cada uno de los episodios incluyen a: Enrique Olvera (Pujol), Elena Reygadas (Rosetta), Alexander Suastegui (chef itinerante), Javier Plascencia (Animalón), Jair Téllez (Merotoro) y Alejandra Barbabosa (Recaudo).

Sobre Pan y Circo

Pan y Circo fue creada por Diego Luna y producida por La Corriente del Golfo. La serie se estrena exclusivamente en Amazon Prime Video el 7 de agosto de 2020 y los clientes Prime Video en más de 200 países y territorios podrán disfrutar de nuevos episodios cada semana.

Pan y Circo es la más reciente serie Amazon Original anunciada por Prime Video para México, y se une a una lista en crecimiento de series locales aclamadas y populares, como Cómo Sobrevivir Soltero, De Viaje con los Derbez, El Presidente, Diablo Guardián, LOL: Last One Laughing, Un Extraño Enemigo y El Juego de las Llaves, junto con otras exitosas series Amazon Originals alrededor del mundo incluyendo a Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Fleabag, Good Omens, Carnival Row y The Marvelous Mrs. Maisel.