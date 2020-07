Denisse Novoa: “La Pantera” de EXATLON EEUU revela una de sus más grandes pasiones

View this post on Instagram

Aqui les dejo esta memoria de Exatlón, que es de mis fotos favoritas de juego. Es muy padre ver fotos mías y ver lo concentrada que me ponía cuando llegaba a la puntería. Quien se acuerda? Jajaj Cuéntenme si tienen algún momento favorito de mi temporada, los leoooo! 👀 • Gracias a @halilibrahimozbay por todas las fotos de juego! 💙 • #Exatlon #Pantera #LaPanteraNovoa #dominicanrepublic #athlete #contendientes #azul #miami #exatloneeuu #season3