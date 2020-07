Murió Daisha Riley: ¿cómo murió la consentida del programa “Good Morning America”?

Daisha Riley, una galardonada periodista y querida productora de Good Morning America, murió “repentina e inesperadamente”.

Así lo reveló el show GMA, que anunció su muerte el martes por la mañana, 21 de julio, y emitió un homenaje especial a la periodista. La causa de su muerte no fue proporcionada de inmediato. Ella tenía 35 años.

“RECORDANDO A DAISHA RILEY: Nuestra familia @GMA está desconsolada esta mañana por la inesperada pérdida de una de nuestros productores jóvenes y talentosos. Daisha subió de rango a lo largo de los años en nuestro programa y su legado sigue vivo en las historias que cuenta. Descansa en paz, Daisha ❤️”, aseguró el famoso show en su Twitter.

REMEMBERING DAISHA RILEY: Our @GMA family is heartbroken this morning at the unexpected loss of one of our young and talented producers. Daisha rose through the ranks over the years on our show and her legacy lives on in the stories she’s told. Rest in peace, Daisha ❤️ pic.twitter.com/7FYZqQIVY4 — Good Morning America (@GMA) July 21, 2020

El productor Tony Morrison tuiteó sobre la noticia y escribió: “Absolutamente devastado esta noche al saber que la periodista, productora y amiga ganadora del Emmy, Daisha Riley, falleció anoche. Ella era una fuerza, llena de talento y una perspectiva poderosa. La honraremos mañana en @GMA. Daisha es el cuarto miembro del personal de GMA que hemos perdido en 2020″.

Riley trabajó en “Good Morning America” ​​durante más de 13 años y ganó un premio Emmy diurno por su programa matutino excepcional.

Riley obtuvo su licenciatura en periodismo en Purchase College, Universidad Estatal de Nueva York, en 2006. Luego trabajó brevemente en MTV como coordinadora de cintas antes de comenzar su carrera en Good Morning America, de ABC, en 2007, según su LinkedIn. Riley comenzó su trabajo para GMA como asociada de producción antes de convertirse en productora asociada y luego productora, en 2014.

I love putting this together every year and this year was no different year in review @GMA 2017! So proudhttps://t.co/ihl3PkJPAX — Daisha Riley (@Daisha_Riley) December 21, 2017

Durante el homenaje de GMA a Riley, Michael Strahan dijo que era una “productora joven y talentosa”. Dijo que Riley “subió de rango a lo largo de los años en nuestro programa trabajando en historias que han hecho sonreír y llorar a muchos de ustedes, nuestros televidentes. Su legado sigue vivo en la poderosa voz que compartió a través de la narración de historias”.

El tributo continuó, diciendo que aunque los espectadores no conocieron a Riley por su nombre, su trabajo como narradora de historias fue una parte clave de GMA durante los últimos 14 años. Riley “no era la voz más alta en la habitación, pero siempre fue la más inteligente. Divertida y brillante y, sobre todo, amable, rápida con una sonrisa y un meme gatito justo cuando más lo necesitabas”.

Strahan dijo que es difícil aceptar su repentino fallecimiento y que los pensamientos del equipo están con la familia de Riley y su prometido.

A principios de este año, el 12 de abril de 2020, otra productora de GMA, Thea Trachtenberg, murió a la edad de 51 años después de una carrera de 20 años con GMA. En ese momento, Riley dijo: “Thea puso el listón a la hora de producir. … Aprendí a escribir para [Good Morning America] viendo a Thea … y cuando mi jefe me preguntó dónde quería ver mi carrera, decía… quiero ser Thea”.

Muchos tributos publicados en las redes sociales tras las noticias del fallecimiento repentino de Riley comenzaron a surgir.

El presentador de Good Morning America, Robin Roberts, tuiteó: “Daisha Riley fue una mujer notable… talentosa, creativa, amable, un alma hermosa en todos los sentidos. Condolencias a su amada familia. Nuestra familia @GMA la amaba y siempre estará agradecida de haber experimentado la gracia y la determinación de Daisha”.

Daisha Riley was a remarkable woman….talented, creative, kind, a beautiful soul in every way. Condolences to her beloved family. Our @GMA family loved her and will be forever grateful to have experienced Daisha’s grace & grit. 🙏🏾❤️ https://t.co/3bNbmtb0rr — Robin Roberts (@RobinRoberts) July 21, 2020

La productora asociada de GMA Jessy Mendoza escribió: “Este no ha sido un año fácil para nuestro equipo. Inmensamente desconsolada al enterarme de la triste noticia de la extraordinaria productora, Daisha Riley. Ella era mi mentora de GMA. Tengo el privilegio de haber aprendido y trabajado con ella. Pensando en ella hasta el resto de mis días de GMA”.

Una usuaria de Twitter llamada Sahlia se identificó como la prima de Riley y publicó: “Mi primer tweet, en mi cumpleaños. Gracias por tu artículo sobre mi prima, todos estamos muy orgullosos de sus logros en @GMA. ¡Como podrá imaginar cuán desconsolados y devastados estamos, esta fue una hermosa manera de honrar a mi querida prima @Daisha_Riley!”.

This has not been an easy year for our team. Immensely heartbroken to learn the sad news of producer extraordinaire, Daisha Riley. She was my GMA mentor. I’m so privileged to have learned and worked with her. Thinking of her until the rest of my GMA days. https://t.co/CYAiPNffKB — Jessy Mendoza (@JessyLoveLIVE) July 21, 2020

Otro productor de GMA, Kieran McGirl, escribió: “Ayer, me sorprendió y entristeció escuchar sobre el fallecimiento de Daisha Riley. Mi jefe Seth lo dijo mejor. ‘Algunas personas son productores de clase mundial. Algunas personas son seres humanos de clase mundial… Daisha era ambas cosas. Siempre trata de ser ambos. Eso me dijo mucho sobre quién es Daisha”.

