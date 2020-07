[VIDEO]¿Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se reconcilian?

Lo que todo el mundo estaba esperando que se diera entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sucedió. En una playa de California agarraditos de la mano cámaras captaron a la pareja en plan romántico luego de varios meses de alejamiento en el que se dio lugara todo tipo de especulaciones. ¿Habrán hecho las paces?

La reconciliación soñada por miles de fanáticos y los familiares de la pareja parece que llegó para alegrar las noticias del fin de semana feriado del 4 de Julio.

Como confirman varios reportajes, en la tarde del miércoles, Lorenzo Méndez salió del centro espiritual donde estaba recluido y parece que su esposa Chiquis Rivera fue a buscarlo, al verlo salir le dio un tremendo abrazo y hasta un beso.

Esto comentó Adamari López emocionada al dar la noticia: “Esto fue apenas una crisis y qué bueno que la superaron!”

¿Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se reconciliaron? | Un Nuevo Día | Telemundo

Todo apunta a la reconciliación maravillosa para esta pareja que apenas ha cumplido un año de casados. Desde ayer, el programa Suelta la Sopa ya había reportado las noticias de Chiquis recogiendo a Lorenzo:

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: así fue su reencuentro | Suelta La Sopa

El reportaje también afirmó que la pareja pasó la noche en un hotelito en San Diego y aquí están los videos para demostrarlo.

Los paparazzis quienes los siguieron desde su encuentro captaron románticas tomas donde se les ve caminar hacia el mar abrazarse y besarse. Carolina Sandoval más que emocionada contó en la edición del viernes de Suelta la Sopa que le había enviado a Chiquis Rivera mensajes de texto preguntándole por la situación y ella le había respondido contestándole en “plural” y agradeciéndole su interés. Ver aquí el vídeo.

El programa “Al Rojo Vivo” compartió también la noticia que comentó muy complacida Myrka Dellanos. ARV también se acercó ayer a Rosie Rivera su tía quien dijo que apoyan a Chiquis y que quieren mucho a Lorenzo. Myrka Dellanos también recordó que Chiquis se había separado de Lorenzo por algo que él hizo.

ARV Programa del 07-03 EN VIVO | Al Rojo Vivo

La Revista Fama describió cómo en sus historias de Instagram, Chiquis Rivera aseguró que la crisis matrimonial no comenzó por su culpa y que el responsable fue Lorenzo Méndez.

“Si yo no estoy con Lorenzo hay razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no porque yo haya hecho algo malo. Fui muy buena esposa”, comentó.

Chiquis Rivera insistió en que ella no fue la culpable de su distanciamiento y pidió a sus seguidores que respeten su privacidad, pues a pesar de ser una figura pública, insistió siempre en que las razones por las que estuvo separada de su esposo fueron personales.

“Me estoy divirtiendo muchísimo. Esa es la diferencia con otras personas que fingen y que esconden la realidad, yo no, estoy tomando tequila, escuchando música, no tengo por qué fingir. Si quiero regresar con Lorenzo voy a regresar, es lo que quiero hacer, lo que quiero para mi vida”, comentó.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 en la iglesia Westminster Presbyterian en Estados Unidos. El día de la unión se despegó un dispositivo de seguridad para que ningún medio pudiera captar imágenes ya que la ceremonia sería televisada en el reality shows The Riveras’s.

Justo en el aniversario de la boda la novia publicó una preciosa fotografía agradeciendo a quien la llevó al altar.

Y el novio por su parte también le demostró su devoción con un bello mensaje: “Aunquw estemos en pausa mi corazón nunca cesará de latir por ti y siempre te escogería a tí como lo hice hace un año. El amor es el mejor regalo”.

Esta reconciliación será bienvenida por todos y solo nos resta desearle felicidades a la pareja. Se trata de solucionar los problemas y superarlos!