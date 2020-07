TOP 5: Noticias Interesantes -3 de Julio del 2020

Las noticias del mundo del entretenimiento comienzan este viernes con la confesión de Chiquis Rivera sobre lo dura que era su fallecida madre, Jenni Rivera para enseñarle muchas de las cosas que la han convertido en la mujer que hoy es.

Asimismo, la tierna fotografía con la que Anahí celebró los 5 mecesitos de su bebé, la confesión de Sabine Moussier sobre la manera como su madre le mintió acerca de su verdadero padre por años y una famosa cantante contagiada con coronavirus junto a su hijito, hacen titulares.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias del mundo del entretenimiento, sigue leyendo aquí:

1.Chiquis Rivera hace revelaciones sobre Jenni Rivera en su cumple



En medio del que hubiese sido el cumpleaños número 51 de Jenni Rivera, quien perdió la vida el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo, su hija Chiquis Rivera, compartió un sentido y honesto mensaje donde habló de las bondades de la mujer que le dio la vida, pero de paso confesó que era muy dura con ella, lo que la hizo ser una mujer con mucha fortaleza.

“Gracias por enseñarme a ser fuerte… a mantener la cabeza en alto, a pesar de las adversidades. Gracias por tu difícil manera de enseñarme lecciones, fue tu forma de mostrarme cuánto me amabas. Gracias por decir siempre “descifrar” cuando me enfrentaba a algo que no sabía cómo hacer… porque desde que te fuiste ese ha sido mi lema”, dijo Chiquis en su Instagram.

“Gracias por las veces que dijiste: “¡No te quejes, Chiquis!”… “Termina lo que empiezas”. …. “No eres una víctima” …. “No sientas pena por ti misma”. …. “Vuelve a levantarte, desempolva tus hombros y vuelve a intentarlo. Todas esas cosas, me han convertido en la mujer que soy hoy. ¡Gracias! Gracias por enseñarme a ser una mujer completa a una edad tan temprana”, agregó.

2.Anahí festeja los 5 meses de u hijito con tierna foto



Desde que Anahí dio la bienvenida a su nuevo hijito, la cantante no solamente se ha declarado una mujer muy feliz sino que además se ha dado a la tarea de documentar lo bello y sanito que está su niño.

Y este 2 de julio, la exintegrante de RBD festejó los 5 mecesitos de nacido de su pequeño, compartiendo una hermosa fotografía del niño que se robó todos los corazones.

“5 meses Emiliano ! 💙💙💙💙💙”, fue el mensaje con el que la cantante acompañó la tierna foto, a la que su amiga Maite Perroni reaccionó con un bello comentario. “Ay no, muero de amor”, dijo la actriz.

3.Cantante Érika Zaba, de OV-7 y su bebé tienen coronavirus



Bastante preocupada se encuentra la cantante de la agrupación OV7, Erika Zaba, quien reveló este jueves que dio positivo por coronavirus, al igual que su marido y su hija y su pequeño bebé.

La cantante dio a conocer la noticia, a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen con rostro de incredulidad.

“Hay situaciones que uno no puede controlar por más que te cuides. Ahora fue mi caso y el de mi esposo, dimos positivo en COVID, estamos bien, cuidándonos mucho y tomando todas las precauciones para que salir bien de esto”, dijo la intérprete. “¡Emiliano y Angelina están bien! Los médicos dicen que los 4 somos positivos. Les dejo el link del video en mi feed para explicarles mejor COVID-19 y cómo lo estamos viviendo”,

4.Sabine Moussier confiesa que su madre le mintió sobre su verdadero padre

Best of SEXY Sabine Moussier 2 (c)Brought to you by Univision, All Rights Reserved (c) More of the Best of Sexy Sabine Moussier Showing off her Nice Legs and Cleavage in some of her best outfits! 2019-10-13T18:00:41Z

Como si se tratara del guión de una de las telenovelas en las que ha participado, la actriz Sabine Moussier confesó que su madre le mintió por años, haciéndole creer que su padre era un hombre de origen alemán, que vivía en Europa, y luego cuando cumplió 30 años le confesó que la había engañado y le dijo que su papá era un mexicano.

“Mi madre me decía que [mi padre] era alemán. La cosa es que cuando yo lo quería conocer, me dijo que no sabía que había pasado con él, pero que era maestro de alemán”, dijo la actriz, en diálogo con el programa Ventaneando. “Un día llega mi mamá y [me dice:] ‘Oye, ¿tienes cinco minutos?’. Entonces fue: ‘¿Qué crees? tu papá no se llama Jormin Kronz, tú no eres Kronz Moussier, tu acta de nacimiento es falsa’. Todo era falso”.

La villana de las telenovelas confesó que la noticia le hizo mucho daño hasta el punto que deterioró su relación con su madre por mucho tiempo.

“’Tu papá vivía en Lindavista, ahorita no sé dónde está, él se llama Francisco Javier Fernández’ (le dijo su mamá). Claro que fue todo un shock para mí”, dijo Sabine, admitiendo que luego perdonó a su mamá. “Es una madre maravillosa, que la respeto y admiro, que me hizo un gran ser humano”.

5.Julián Gil ataca a Gustavo Adolfo Infante

https://www.instagram.com/tv/CCFQGrqCmix/?utm_source=ig_embed

En medio de la polémica generada tras salir a la luz la noticia de que Marjorie de Sousa pretende tener la patria potestad de su hijo Matías para que Julián Gil no tenga ningún derecho sobre el pequeño, el actor arremetió ahora contra el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El argentino se molestó por la manera como el comunicador ha tomado partido a favor de la venezolana, hecho que enfadó a Gil, a quien el periodista apoyaba en el pasado.

“Qué pensarán tus hijos de que le vendes el alma al diablo”, dijo el actor, tras compartir un video del mencionado periodista, donde aclaró que la tendría solo un día porque ya “no quería mantener ratas en sus redes sociales.

“Esta era la opinión de este dizque periodista antes de empezar a recibir dinero a cambio de mentir y cambiar su postura”,agregó el galán, a lo que el afectado dijo: “La cosa no es conmigo, el problema lo tienes con Marjorie de Sousa. Ese problema resuélvelo, yo no te lo voy a resolver y atacándome no lo vas a resolver tampoco”.