Carmen Salinas confiesa que intentó suicidarse

En entrevista exclusiva con “Suelta La Sopa”, Carmen Salinas reveló que se cortó las venas y quiso suicidarse en un momento muy crítico que estaba viviendo en el ámbito personal con su hija. La alarmante confesión de la respetada actriz llega en medio de su solidaridad con Ninel Conde en todo lo que está viviendo con el padre de su hijo por la custodia del menor.

“De eso no quiero opinar nada, quiero mucho a Ninel Conde. La quiero mucho y la respeto, cuando estaba en Aventurera yo era la que la defendía de mis socias porque es muy trabajadora, yo nunca la he visto ni tomar vino ni fumar, ni hacer cosas indebidas”, confesó Salinas para referirse al pleito legal que vive Conde con el padre de su hijo.

La actriz mexicana continuó las alternativas que debería tomar Ninel Conde para volver a tener a su hijo bajo su custodia: “Yo creo que ella debería buscar a Marcelo Ebrard ahí en Relaciones Exteriores, es un caballero. O buscar a Ricardo Monreal, hasta que vaya de parte mía.”

Carmen Salinas confiesa que se cortó las venas y quiso suicidarse | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Carmen Salinas revela que se cortó las venas y quiso "enterrarse unas tijeras para acabar con su vida" por una situación similar a la de Ninel Conde.

Carmen Salinas habla del momento en el que quiso suicidarse

La talentosa actriz confesó a las cámaras de “Suelta La Sopa” que en un momento muy difícil de su vida intentó suicidarse ya que su suegra de ese momento intentó quedarse con su hija Eugenia: “La mamá de Pedro era a la antigua y pues dijo: ‘No voy a permitir que se casen aquí y que hagan el ridículo ya con hijos grandes y te me largas de mi casa, nada más que aquí vas a dejar a la niña’.”

Salinas continuó mencionando: “Empecé a desesperarme y me empecé a asustar porque dije: ‘Me van a quitar a mi hija, me van a quitar a mi niña, me la van a quitar’, y ya acababa de ver unas tijeras ahí, por un hijo uno da la vida. ¿Y saben que hice? Fui a buscar las tijeras y me las quería enterrar así, para acabar con mi vida porque me querían quitar a mi hija. Y me corté las venas por mi hija, ahí están las marcas en donde me corté las venas. Me las corté así y salían las venas así… Chispoteando, pero por mi hija yo iba a dar mi vida.”

