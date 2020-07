La modelo de Playboy Ashley Alexa muere a los 35: ¿cuál fue la causa de su muerte?

Ashley Alexa, una modelo que apareció en la revista Playboy, murió a la edad de 35 años. La causa de su muerte no se ha hecho pública.

La compañera modelo de Playboy, Khloe Terae, habló sobre la muerte de Alexa en un tuit que decía: “He tenido 3 amigos que abandonaron la Tierra demasiado pronto”. Alyshia Ashlee, Kim Fattorini y ahora Ashley Alexa … otra vez con el corazón roto. RIP hermosos ángeles”. Alyshia Ashlee, una modelo de Playboy también, murió en febrero de 2014. Kimberly Fattorini murió después de una sobredosis de la droga gamma-hidroxibutirato conocida como “GHB” en julio de 2017, según The Daily Beast.

El amigo de Alexa, Robin van der Putten, también rindió homenaje a ella en una publicación de Facebook que decía: “RIP Ashley Alexa … Es triste escucharlo … Hoy nuestra familia de amigos de Miami perdió a una de las más dulces de nuestro medio”.

Otra amiga, Susanne Soldano, dijo en una publicación de Facebook: “Devastada al enterarme del fallecimiento de mi hermosa niña … hasta que nos volvamos a ver. RIP Ashley Alexa.

La agente de bienes raíces de Miami, Caterine Gómez Muñoz, publicó un video que la muestra como anfitriona de un evento con la modelo en Miami el 14 de junio.

Según varios perfiles de modelado, Alexa tenía su sede en Miami, Florida y en la ciudad de Nueva York. En su perfil de One Model Place, ella dijo que no hacía desnudos aparte de su trabajo con Playboy, manifestó además que había aparecido en tres ediciones de Playboy, entre abril de 2008 y septiembre de 2008, también enumeró sus otros créditos como aparecidos en las revistas FHM y American Curves.

Ashley dijo en la introducción de su página de Model Mayhem que “no estaba interesada en las citas por Internet”, también comentó que solo estaba inclinada en trabajar con “fotógrafos sobresalientes”.

La modelo estuvo activa por última vez en su página de OnlyFans el 10 de julio. OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido que ha “cambiado el trabajo sexual para siempre”, según The New York Times.

La mujer de 35 años escribió en la descripción de su página: “Bomba rubia con curvas en todos los lugares correctos … Como se ve en Playboy y sus otras revistas favoritas. Los fanáticos de los pies también son bienvenidos … ¡Siempre están pedicurados y listos!”, Alexa tiene 41 publicaciones y 667 me gusta en la página.

La publicación final de Ashley en Instagram llegó el 7 de julio y escribió en el título: “Aprende la diferencia entre quién está en tu esquina y quién está en tu negocio”.

Según su página de LinkedIn, la modelo tenía una calificación de la Academia Internacional de Diseño y Tecnología en Tampa, Florida, dice en ese perfil que ella era la propietaria y diseñadora de lencería en Donna Scarlatta, también conocida como Scarlett Woman.

La última publicación visible en la página de Facebook de Alexa la vio pedirles a sus amigos donaciones a la organización benéfica Rise Against Hunger en lugar de regalos de cumpleaños. En noviembre de 2013, según una publicación en la página de Facebook su rostro apareció en un mural que se exhibió al costado de un edificio en West 50th Street, ella bromeó en la publicación: “Sí, esa es mi cara en el costado de un edificio de Nueva York en la 50th & West Side Hwy … no es gran cosa”.

La instalación fue parte de la celebración de la apertura de Space New York, el primer puesto avanzado extranjero de la famosa discoteca Ibiza.

En su perfil de Blogger, Alexa enumeró a Ibiza entre sus intereses, así como New York City, diseño italiano y house underground y hip-hop.

