TOP 5: Noticias interesantes – 05 de julio de 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con la candente fotografía de la actriz Angelique Boyer para celebrar su cumpleaños.

Además, Sebastián Rulli le dedicó un emotivo mensaje a Boyer por su cumpleaños. Mientras que la actriz Cecilia Romo sufrió un paro cardíaco, esto y mucho más es noticia hoy en las plataformas digitales.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día con más detalles, sigue leyendo aquí:

La actriz francesa Angelique Boyer celebró su cumpleaños número 32 posando en topes en una fotografía en las paradisíacas playas de Tulum en México.

“Cumplir años en el 2020 es cómo está foto. A VIVIR. Una vida sin que nada nos detenga y sin cubre bocas. Más humanos, más libres conscientes y agradecidos! #gracias ❤️✌🏽 #32”, afirmó Boyer en la fotografía que subió a la plataforma de Instagram.

Angelique Boyer es considerada una de las actrices de habla hispana mejor pagadas en la historia de las telenovelas.

El apuesto galán de telenovelas Sebastián Rulli celebró el cumpleaños de su novia Angelique Boyer con un emotivo mensaje que publicó en su cuenta oficial en Instagram con un tierno mensaje:

La estrella argentina continuó mencionando: “Que este año vivas cada día disfrutándolo al máximo, haciendo lo que te gusta y rodeada de amor. Solo deseo verte sonreír y admirarte en todos los sentidos, disfrutar de esa luz que tanto bien nos hace a todos los que te admiramos. Por muchos años más de vida , Salud y amor ….Te mereces todo y más!!! Te Amooooooo!! Feliz cumpleaños Mi Cielo @angeliqueboyer.”

La pareja disfrutó del cumpleaños número 32 de la actriz en las paradisíacas playas de Tulum, un lugar que visitan con mucha frecuencia mientras sus apretadas agendas cuentan con un espacio disponible.

La destacada actriz Cecilia Romo sufrió un paro cardíaco en horas de la tarde de este sábado 04 de julio, esto después de haber sido dada de alta tras tres meses hospitalizada en un centro de salud mexicano por haberse contagiado con COVID-19.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la afamada actriz después de que su hija anunció que había sufrido un paro cardíaco.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el rapero estadounidense Kanye West anunció de manera oficial su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos que se celebrarán en el mes de noviembre.

Con este anuncio, West inicia su carrera en la industria de la política contando con una gran influencia en la sociedad estadounidense gracias a su destacada carrera musical.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020