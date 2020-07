Alicia Machado defiende a Julián Gil: ¿qué le dijo a Marjorie de Sousa?

Hace unos días se conoció públicamente que Marjorie de Sousa interpuso una demanda contra el padre de su hijo Matías, Julián Gil en la que exige tener la patria potestad sobre el niño de manera total.

En medio del nuevo capítulo que surge alrededor de la controversia publicitada de la exreina venezolana y el galán argentino han sido muchas las voces que han salido a tomar partido bien sea del lado de la actriz o del lado del actor, quienes andan enfrascados en una pelea de nunca acabar por los derechos sobre el hijo que tiene en común.

Luego de que Julián Gil saliera a defender su rol de padre y destacara que ha tratado de cumplir a cabalidad con sus obligaciones una de las personas que salió en defensa del bienestar del menor y del galán es la ex reina de belleza y actriz Alicia Machado, quien es compatriota de Marjorie de Sousa.

El programa Ventaneando contactó a la ex Miss Universo venezolana para preguntarle qué opinaba de esta situación.

“Lo que pasa es que Julián y yo somos muy buenos amigos, eso es lo que pasa, eso es lo que la gente no sabe, yo soy amiga de Julián hace más de 20 años y aparte he trabajado con Julián varias veces”, comenzó diciendo Machado.

La también actriz manifestó que a Marjorie no le gusta hablar con nadie, ni nada que tenga que ver con el asunto de su hijo, pero Alicia le envió un consejo recalcando que lo hace por la posición que se ha ganado a través de su trayectoria, y de su experiencia.

“Yo sé que a ella no le agrada que nadie le dé un consejo, a ella no le gusta que nadie comente, a ella no le gusta que nadie diga nada, ni que nadie comente nada, pero yo soy una señora, soy una mujer que tengo 25 años en este negocio, y soy una celebridad a nivel mundial puedo comentar cosas”, continuó diciendo la también modelo.

“Y si ella me permite un consejo solamente es que los hijos crecen y el amor de un padre no se sustituye con nada, eso es un dolorcito, esa es una heridita que él va a tener en su corazoncito para siempre. Ni ella ni él (Julián), sino el niño, él va a tener ahí una cicatriz en el alma que nada la va a calmar, nada la va a sanar, entonces que piense en eso porque el tiempo no perdona a nadie”, lo expresó la venezolana de corazón.

Alicia enfatizó que lo hace solo por el niño, que ninguna otra circunstancia la motiva a hacerlo, mucho más cuando en la fundación creada por ella ha visto tantos casos similares.

“Yo simplemente, bueno lamento mucho todo eso por el niño, entonces bueno yo lo veo enfocado un poco por ahí, yo no lo veo enfocado en apoyar a mi género, o apoyar a este porque sea de mi nacionalidad venezolana o no, yo lo veo como, pues como te digo tengo una fundación que se llama “Mamis solas” que lleva más de 10 años trabajando con un proyecto como este, donde me ha tocado ver tantas injusticias con respecto a las paternidades y maternidades”, concluyó Alicia.