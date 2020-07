Beckie Mullen, estrella de la promoción de lucha libre de los 80 y la serie de televisión sindicada GLOW, al igual que actriz de “Married With Children”, quien actuó junto a Pamela Anderson, murió a la edad de 56 años.

La muerte de Mullen fue confirmada por su coprotagonista de GLOW, Little Egypt, quien anunció la triste noticia en redes sociales.

“Ayer perdimos a una de nuestras hermanas de #GLOW #GorgeousLadiesofWrestling. Mi corazón está con la familia, amigos y fanáticos de #BeckieMullen, dijo Egypt, a través de su Twitter.

VideoVideo related to murió beckie mullen: ¿cómo murió la actriz de de "glow" y "married with children" 2020-07-29T00:26:12-04:00

La ex superestrella de World Wrestling Entertainment, Lance Storm, comentó en la publicación y dijo: “Descansa en paz”.

Otra de las coprotagonistas de Mullen en GLOW, Patricia Summerland, dijo en una publicación de Facebook que Mullen murió después de dar una batalla contra el cáncer de colon.

Summerland ha comenzado una recaudación de fondos en Facebook en un intento por ayudar a la madre de Mullen para pagar la cremación de su hija. Summerland escribió en su publicación “[Mullen] estaba luchando contra demonios y un gran demonio era el cáncer”. Según la página de Mullen en Facebook, le sobreviven sus dos hijos.

En su página de Facebook, Mullen publicó sobre una página de GoFundMe en marzo de 2020 que se había creado para ayudarla a pagar el tratamiento contra el cáncer. Al momento de escribir esta nota, esa página ha sido eliminada.

G.L.O.W. "Sally the Farmer's Daughter vs. Beastie"The Farmer's Daughter brings the Road Warrior a bone! ** Be sure to join the facebook group "Forever GLOWing: G.L.O.W. Gorgeous Ladies of Wrestling"**

En GLOW, Mullen interpretó el papel de la hija de Sally the Farmer. La moderadora de la página de Facebook del Beckie Mullen Fan Club dijo que Mullen murió el 27 de julio. Mullen habría celebrado su 57 cumpleaños el 30 de julio.

La actriz será recordada para siempre por su participación en “Married with Children”, que la vio luchar con Pamela Anderson.

Según la página de IMDb de Mullen, ella era originaria de Los Ángeles. Más recientemente, Mullen apareció en episodios de The Original Ladies of Wrestling, en 2019. Antes de eso, Mullen no había actuado desde el 2001.

Durante la década de 1990, Mullen apareció en episodios de Renegade, Cybill, MADtv, Pacific Blue y Married With Children. Mullen también participó en Family Feud en 1990.

La actriz apareció en el video musical de Van Halen para “Poundcake” y en el video musical de Slaughter para “Up All Night”.

Mullen es quizás mejor recordada por su aparición en el episodio de la cuarta temporada de “Married With Children” titulado “Al … with Kelly”. Durante el episodio, Mullen luchó con una Pamela Anderson desconocida en una cama por el afecto de Al Bundy. En el episodio, la actriz, interpretando el papel de Yvonne, llama a Bundy, “Al Hercules Bundy!”.

Hay un grupo de Facebook dedicado a la escena titulado Beckie Mullen vs. Pamela Anderson.

GLOW representaba a Gorgeous Ladies of Wrestling. Mullen apareció en la primera y tercera temporada del espectáculo. Una retrospectiva sobre la promoción en el sitio web The Wrestling Insomniac dice que GLOW funcionó durante cuatro temporadas entre 1986 y 1990 produciendo 104 episodios.

El artículo decía que las luchadoras de la promoción estaban “compuestas principalmente por bailarinas, modelos, actrices y otras mujeres que esperaban ingresar a Hollywood a través de esta empresa”. Se produjo un documental sobre GLOW en 2011.

En su carrera posterior, Mullen apareció en Playboy y en Skinemax Adult Style Movies.

El libro Mr. Skin’s Skincyclopedia dice que después de GLOW, Mullen apareció en películas para adultos al estilo “skinemax”. Los títulos mencionados en el libro son Asuntos del corazón, Juegos prohibidos e intriga pecaminosa.

El pasaje sobre Mullen termina con las palabras: “Ella ha mantenido un perfil bajo desde mediados de los 90, pero sabemos que, en algún lugar, Mullen todavía proyecta una sombra gigante”.

El perfil de Mullen en TV.com detalla sus apariciones en varias ediciones de Playboy, comenzando en enero/febrero de 1991 en “Playboy’s Book of Lingerie”. Su última aparición en Playboy fue en una edición de 1997 del mismo título.

