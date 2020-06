Hijita de Valentín Elizalde narra cómo fue crecer huérfana: ¡mataron al cantante y a su madre!

Han pasado ya casi 14 años desde aquel trágico 25 de noviembre del 2006, en el que el querido cantante regional mexicano Valentín Elizalde, fue asesinado, con apenas 27 años y en la cumbre de su carrera, cuando salía de un concierto en Reynosa, Tamaulipas.

Y ahora que se acerca el Día del Padre, su hijita, Valeria Elizalde, una de las tres princesas que procreó el Gallo de oro, confesó el dolor que siente por la ausencia del cantante, quien solo estuvo a su lado durante sus primeros cuatro añitos de vida.

La joven, quien actualmente es estudiante de comunicación social, y quien sueña convertirse en conductora de televisión o en una reconocida cantante, como su papá, habló con el programa mexicano “Ventaneando”, y les reveló la tristeza que fue crecer sin su padre.

“En ese momento (cuando lo mataron) no entendía muy bien qué estaba pasando. Recuerdo la multitud y el amor de la gente a mi papá, eso sí me dejaba sorprendida”, dijo la jovencita. “Luego me pidieron cantar en un festival escolar que era para el Día del padre, en la graduación de Kinder para pasar a primaria y no quería cantar la canción, porque mi papá no estaba, y lo hice por amor a mi papá”.

Valeria compartió los recuerdos que le quedaron en su memoria sobre su padre y dijo: “sentía que era como un amigo. Jugábamos muchos, nos la pasábamos muy bien, lo recuerdo siempre presente de mí, presente en mis piñatas, en Navidad, siempre estuvo presente”.

La jovencita también mencionó que en su mente hay recuerdos tristes. “Mi infancia fue difícil. Al principio uno no lo asimila por la edad, pero van pasando los años y la ausencia es más notoria. Recuerdo, me quedan fotos y videos”.

Y como si la vida no le hubiese hecho suficiente daño arrebatándole a su papá, justo cuando estaba a punto de cumplir 15 años, sicarios mataron a su mamá: Blanca Vanegas, a quien el cantante conoció cuando filmaron el video del tema “Una noche para dos”.

“Al principio necesité ayuda sicológica y de mi familia…”, dijo la jovencita, quien agregó que en medio del dolor de haber perdido a sus dos padres, eso también le ha servido en algo en su personalidad. “Me ha ayudado a ser más fuerte cada día”, reveló la chica.

El llamado Gallo de Oro fue considerado el cantante más exitoso del momento y hasta el día de hoy sigue siendo recordado por sus miles de fans en todo el mundo, que lo honran poniendo sus canciones.