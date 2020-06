TOP 5: Videos virales del día – Junio 30, 2020

View this post on Instagram

(Chicago, Illinois): Don Rosario, a popsicle Street vendor, reacts to finding out almost $40,000 was raised for his retirement by complete strangers. Send me videos helping/generously tipping street vendors #streetvendorappreciation ## Don Rosario, el vendedor de paletas en Chicago, no puede contener la emoción al saber que personas que el ni conoce han recaudado casi $40,000 dólares para que se pueda jubilar. Mándame vídeos ayudando/ dando buena propina a los vendedores de la calle #graciasvendedor