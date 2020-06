TOP 10: Regional Mexicano en EEUU y México ¡Mira los videos aquí!

Por tercera semana consecutiva, Fonovisa – Disa, los sellos más importantes y representativos del Genero Regional Mexicano pertenecientes a Universal Music Latin Entertainment, arrasan con el top 10 de la radio americana, al contar con el mayor número de éxitos en el chat de Billboard, donde el #1 es el imparable CHRISTIAN NODAL con su éxito “Se me olvidó”, primer corte de su más reciente EP ‘AY AY AY!’.

Continuando los éxitos dentro del top 10 de la radio, se encuentran: BANDA LOS SEBASTIANES con “En eso no quedamos”, incluido en su álbum ‘LA VIDA EN UN TRAGO’, NETO BERNAL (“Si quieres”), con uno de los temas más importantes de su carrera, y que fue relanzado con un dueto espectacular al lado de Carolina Ross.

Por otro lado, CALIBRE 50 “La potencia sinaloense fuera de serie” con el tema “Que sea” al lado del inolvidable Joan Sebastian primer tema póstumo a su partida, LOS ÁNGELES AZULES (“Y la hice llorar” ft. Abel Pintos) pone el sabor a este top 10 al ser la única agrupación de cumbia y finalmente BANDA LOS RECODITOS con su sencillo “Elegiste un error” que se desprende de su exitoso álbum ‘PERFECTA‘.

En el caso de México, siete son los temas de Fonovisa – Disa que se apoderan del top 10 regional mexicano, teniendo como #1 a la dupla de RAYMIX y PAULINA RUBIO con el tema “Tú y yo”, una cumbia muy al estilo de Raymix que también está colocada en la misma posición en el chart general de música en la radio mexicana.

CHRISTIAN NODAL mantiene el éxito del tema “Se me olvidó”, y CALIBRE 50 se coloca en dos posiciones continuas, una de ellas con el tema “Barquillero” y el otro con el dueto con el cantautor Joan Sebastian “Que sea”. La fuerza de la Banda se deja sentir con la “Madre de todas las bandas” BANDA EL RECODO con “De ti me enamoré”, seguido de LA ARROLLADORA Banda El Limón De René Camacho con su éxito “Ahora que me acuerdo” y finalmente con BANDA CARNAVAL que figura en este chart del top 10 con “Sueña”.

Estos logros, demuestran que a pesar de la situación actual en la que no hay conciertos, ni presentaciones en vivo, el público sigue solicitando y siguiendo la música que le gusta, la que baila y canta a pesar de estar en casa, posicionando en los primeros lugares a artistas del regional mexicano que siguen haciendo música para ellos, y preparando grandes sorpresas para el día en que puedan verse nuevamente cara a cara.

Disfruta los videos del Top 10 de Regional Mexicano en EEUU y Puerto Rico aquí

Christian Nodal / “Se me olvidó”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

BANDA LOS SEBASTIANES / “En eso no quedamos”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

NETO BERNAL ft. Carolina Ross / “Si quieres”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

CALIBRE 50 ft. Joan Sebastian / “Que sea”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

LOS ÁNGELES AZULES ft. Abel Pintos / “Y la hice llorar”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

BANDA LOS RECODITOS / “Elegiste un error”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

RAYMIX ft. PAULINA RUBIO / “Tú y yo”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

CALIBRE 50 / “Barquillero”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

BANDA EL RECODO / “De ti me enamoré”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

LA ARROLLADORA / “Ahora que me acuerdo”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00

BANDA CARNAVAL / “Sueña”

VideoVideo related to top 10: regional mexicano en eeuu y méxico ¡mira los videos aquí! 2020-06-16T17:46:34-04:00