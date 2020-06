Thalía se mete en personaje: ¿la cantante por fin regresa a las telenovelas?

Han pasado 26 años desde que Thalía conquistó de manera arrasadora a los televidentes no solamente de México y Estados Unidos sino también de varios países de todo el continente y de lugares remotos en otras regiones del planeta con su inolvidable telenovela “Marimar”.

A pesar de que los fans de la mexicana sueñan con verla de regreso a las telenovelas, la actriz, quien ha insistido que regresar a los melodramas no es algo que este en su lista de prioridades por ahora le dio un regalito a sus fieles seguidores, según lo dio a conocer el programa “Despierta América on Instagram”

La estrella mexicana volvió a meterse en la piel de “Marimar” e interpretó un pequeño parlamento que la querida costeñita de los años 90 dijo en alguno de los capítulos.

En el video que está siendo un hit en redes sociales se observa a la mujer de Tommy Motola con el cabello, largo, suelto, rizado y apariencia sencilla, humilde, con una sonrisa tímida, tal como “Marimar” solía hacerlo en el melodrama y lanza un entretenido comentario con el acento que llevó a la pantalla en tan exitosa telenovela, y metida en su personaje que nos entró de nuevo a recordar a la costeñita.

“Pasu mecha pue…será que se me quedó la costeñita adentro, hay que preguntarle a pulgosó, porque macha ya se fue”, dijo la mexicana y a manera de secreto agregó: “lo que si es que me encontré la cadenita en el fango, y no le digan a Angelica..” seguró Thalía (como Marimar) en el video.

La reaparición de Thalía causó tanto éxito y revuelo entre sus fans que no solamente reprodujeron el video y lo compartieron en redes sociales, sino que manifestaron todo tipo de comentarios.

“❤️❤️ y como me encantaba sus novelas”, “Igualita!!!!! ❤️”, “Me gustaron mucho tus novelas no más las novelas ehhh”, “😆 @thalia me acuerdo cuando la hicieron sopa a su gallina Macha!!!🤣”, “Vivan las mujeres con fortuna 🔮 🙌😍❤️ positivas pera ahí vamos y entonces como somos pobres de este lado pues hay llevaremos con orgullo las arrugas, el caído del párpado, la quijada en fin 😔 todo que cuelgue pero con orgullo 👌”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Cabe recordar que “Marimar” fue una telenovela mexicana producida por Telvisa, cuya productora ejecutiva fue Verónica Pimstein y se realizó en 1994, en la que Thalía protagonizó una maravillosa historia de amor al lado de Eduardo Capetillo, también contó con la participación de otras estrellas como Chantal Andere, Amairani, Indra Zuno, Toño Infante y Marcelo Buquet.