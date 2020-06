¿Simon Cowell está vivo o muerto?: ¿qué pasó con el juez de America’s Got Talent?

Simon Cowell no está muerto, a pesar de que ha estado circulando la frase “RIPSimonCowell (descanse en paz Simon Cowell)”, que apareció en Twitter y se viralizó este jueves 25 de junio. No ha habido informes de los medios, ni declaraciones públicas de su mánager, ni ninguna mención de una posible muerte en sus diversos canales de redes sociales.

El tema que se volvió tendencia, parece estar relacionado con una edición errónea en la página de Wikipedia de Cowell, que dice que murió el 25 de junio.

Simon Cowell, de 60 años, es una celebridad muy reconocida y si estuviera muerto, se habría informado ampliamente.

Cowell no ha estado activo en ninguno de sus canales de redes sociales desde el 16 de junio.

Desde 2017, la dramática pérdida de peso de Cowell ha sido ampliamente reportada en los medios. Cowell dijo en octubre de 2017 que cambió su estilo de vida después de caerse por las escaleras tras desmayarse en su casa.

El episodio del desmayo fue causado por la presión arterial baja, según Cowell. En mayo de 2020, Cowell le dijo a The Sun que perdió casi 60 libras desde que comenzó su estilo de vida saludable.

“El período más dramático fue el primer mes en el que la mayor parte del peso se desprende y te miras a ti mismo y piensas ‘wow'”, dijo el famoso juez al periódico. “A veces recibimos un recordatorio de que no somos invencibles y este ciertamente fue el mío. Fue un gran shock. Tengo que cuidarme mucho para solucionarlo”.

Cowell agregó que evita ahora la carne roja, así como muchas verduras, ensaladas y “esta gran cerveza”. Durante una entrevista en The Ellen DeGeneres Show en 2019, Cowell reconoció que su hijo, Eric, de 6 años, influyó en su nuevo estilo de vida.

Los engaños de muerte de famosos son muy comunes en la era del internet. En marzo de 2014, ABC News publicó una guía para los usuarios de Internet con el fin de ayudarlos a evitar caer en engaños de muerte.

En ese momento, una falsa muerte común sugirió que varias celebridades, incluidos Jeff Goldblum y The Rock, habían fallecido después de caer de algunos acantilados en Nueva Zelanda.



El artículo de ABC señalaba que los lectores deberían tener un ojo de águila para no caer en los llamados “texto de cebo”, información que parece interesante, pero que se ha utilizado varias veces en muchas otras historias falsas.

Un artículo del Washington Post sobre el mismo tema alentó a los usuarios a seguir sitios web conocidos y señaló que “las noticias de última hora generalmente incluirán el nombre del periodista; los engaños, misteriosamente no quedan marcados”.

En 2014, The Week publicó una lista de sitios falsos. Incluyeron Empire News, The National Report, Huzlers, Daily Currant y Free Wood Post. El sitio web señaló que ocasionalmente las noticias de sitios de sátiras como The Onion y Clickhole se distribuyen como noticias legítimas.

El artículo concluyó simplemente que los usuarios deben “Tomarse 30 segundos para determinar si algo es real antes de que lo compartan con cientos de personas. Todos tendremos una mejor Internet con ello”.

Craig Silverman, de Buzzfeed, especialista en noticias falsas, dijo a DigiDay en 2012: “Las noticias falsas se basan en el intercambio viral. Si piensas por qué tantas estrellas están sujetas a engaños de muerte, ha sido parte de una cultura pop con la que las personas tienen una conexión emocional. Y eso es lo que hace que las noticias falsas funcionen”.

