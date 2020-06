Salma Hayek ama a su esposo, pero confesó que extraña mucho a otro hombre: ¿a quién?

View this post on Instagram

With everything that’s happening, maybe many people will forget that today is Prince’s birthday. But not me. I miss our two hour conversations on the phone more than ever and every time I watch the news I wonder what he would think, what song would he write. Brother how I wish you were here living this moment you dreamt of and waited for. Happy birthday, It’s has started !! 💜💜💜Con todo lo que está sucediendo, tal vez muchas personas olviden que hoy es el cumpleaños de Prince. pero no yo. Extraño nuestras conversaciones de dos horas por teléfono más que nunca y cada vez que veo las noticias me pregunto qué pensaría, qué canción escribiría. Hermano, cómo me gustaría que estuvieras aquí viviendo este momento que tanto soñaste y esperabas. Feliz cumpleaños, ya comenzo!! 📸 @afshinashahidi #prince #blacklivesmatter #unitedjuntos #saytheirnames