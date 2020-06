[VÍDEO] ¡Otra vez juntos! Emotivo reencuentro del elenco de “El señor de los cielos”

A

Telemundo nadie le gana en marketing prácticamente. Hoy la popular cadena de televisión ha sido capaz de reunir a parte del elenco de “El señor de los cielos” virtualmente con el objetivo de promocionar el inminente estreno de “Enemigo íntimo 2”.

Evidentemente, había expectación por saber si veíamos al gran protagonista de la saga, Rafael Amaya, pero sigue misteriosamente desaparecido de la vida pública. En cambió, sí que pudimos ver a Fernanda Castillo (Mónica), Raúl Méndez (Victor), Robinson Díaz (‘El Cabo’), Carmen Aub (Rutila), Carmen Villalobos (Leonor) y Ruy Senderos (Heriberto).

Precioso, emotivo reencuentro entre personajes vivos y muertos de la popular telenovela que más éxito ha tenido en los últimos vídeos.

Sin más dilación, aquí les dejamos el vídeo.

Alegría, emoción, satisfacción. Son muchos los sentimientos que la gente ha mostrado después de ver el vídeo en Instagram. Aquí tienen una selección de algunos de ellos:

Que emoción y nostalgia verlos 😍 a todos. Me gustaría que trabajaran en un nuevo proyecto juntos a Rafa Amaya también 💙 éxito para cada uno y bendiciones a Rafa y ojalá esté bien

Me la disfrute los amo a todos los extraño falto Rafael

“Es muy emocionante podernos juntar porque creo que nunca había sucedido como juntarnos así, vernos las caras después de mucho tiempo todos, los muertos y los no muertos juntos, así que muy emocionada de vernos”,

También habló sobre el hecho de compartir escenas con Robinson:

“Me emocionaba tanto poder trabajar con él y me lo pasaba tan bien en las escenas porque se exigía eso estar creando todo el tiempo y estar reaccionando a un montón de cosas y era padrísimo. Cuando se fue, en algún momento hicimos una función de teatro juntos y yo le decía ‘qué ganas de volver’. No sabía que si él volvía era que yo me iba”